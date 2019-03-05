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湖人進季後賽機率恐不到1%　甜瓜「暫停」與洛城談合約

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▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人前役以9分差敗給西區爐主太陽，吞下近5戰第4敗，據美國《ESPN》籃球實力指數(BPI)預測，紫金軍團如今晉級季後賽的機率不到1%，這也讓正與洛城洽談合約的自由球員「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)的陣營因而卻步，暫停了雙方的談判。

自從上個月2日被公牛釋出後，安東尼就一直在找尋下一個東家，由詹姆斯(LeBron James)領軍的湖人一直是對他最感興趣的隊伍；不過《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)5日披露，雙方已經暫停談判，「甜瓜」的陣營對是否要讓這位10屆全明星前鋒加入一支內部出現紛爭、且晉級季後賽希望渺茫的隊伍感到懷疑。

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▲▼詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

34歲的安東尼上季在雷霆適應不良，去年夏天被交易到老鷹，雙方達成買斷協議，最終他來到休士頓與哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)組成3巨頭，生涯16季以來首度轉任替補，但僅合作10場就宣告破局，1月底被交易到公牛後，上個月2日被釋出，目前還處於「待業」狀態。

原本湖人有意與安東尼簽約至本季結束，但他們過去5戰輸了4場，還敗給早已無緣季後賽的西區爐主太陽，與分區老八馬刺的勝差擴大到4.5場，《ESPN》籃球實力指數(BPI)預測，紫金軍團晉級季後賽的機率已不到1%，雙方的態度也出現轉變。

目前湖人還有一個簽約名額，除了「甜瓜」之外，他們也考慮補進一名中鋒，彌補在2月交易大限前送走新生代長人祖巴奇(Ivica Zubac)的空缺。

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇甜瓜安東尼
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