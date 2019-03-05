哈登讚林書豪從不退縮　作客暴龍要率火箭打出好的開局

▲林書豪前役登上先發與主控羅瑞搭檔。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

以場均36.7分暫居聯盟得分王寶座的哈登(James Harden)，6日將率近期拉出5連勝的火箭到多倫多踢館，「大鬍子」誇讚暴龍陣容完整，從上到下都很難對付；他也談到上個月從老鷹轉戰暴龍的前隊友林書豪，「他從來都不會退縮，能得分也能投籃，他打球總是很努力，會到場上競爭。」

歷經了季初的「亂流」，上季差點在西區決賽淘汰衛冕軍勇士的火箭，找回了絕佳狀態，遭遇傷病的主力戰將一一歸隊，一哥哈登則持續火燙的狀態，雖然連續單場至少30分的紀錄停在第32場，但他近3戰合計飆了驚人的130分，率隊拉出一波5連勝。

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火箭6日將到以46勝18敗暫居東區第2的暴龍主場作客，前一次雙方在豐田中心交手時，火箭以121比119、3分險勝，不過暴龍上個月以「5換1」挖來前灰熊禁區塔柱小賈索(Marc Gasol)，並簽下本季從老鷹板凳崛起，打出高效率的林書豪，補強後場深度，戰力再升級，讓哈登不敢小覷。

▲暴龍兩名新援小賈索、林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

哈登誇讚暴龍是一支很棒的球隊，「極具陣容深度，他們現在也打得很出色，明天的對戰會是一場很精采的比賽，我們必須打出好的開局，整場都得拿出好表現。」他也提到多倫多的兩名新援，「他們補進了小賈索，他是一位全明星球員，加上原有的球員，他們的陣容很棒，還有林書豪，陣容很完整，從上到下都很不錯，非常難對付。」

談到曾與他當過2年隊友的林書豪，「大鬍子」表示，「我們之前是隊友，他從來不曾退縮，不管面對什麼人，他都不會退縮，他能得分也能投籃，打球總是很努力，會到場上競爭。」不過「豪小子」前役對活塞被拉上先發，出賽25分鐘8投全部落空僅1分進帳，來到多倫多6戰在三分外線持續迷航，仍在找尋手感。

▲火箭一哥哈登。（圖／CFP）