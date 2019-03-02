老鷹看好楊恩等3潛力小將的未來　今夏也想追杜蘭特？

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

進入重建期的老鷹，2日與另一支分區吊車尾隊伍公牛激戰到4度延長仍落敗，不過20歲主控楊恩(Trae Young)飆出生涯新高的49分、16助攻，他本季與陣中其他兩名潛力小將柯林斯(John Collins)、赫爾特(Kevin Huerter)的搭配，讓亞特蘭大對未來充滿信心，甚至傳出他們有意在今年夏天追求極有可能離開勇士的杜蘭特(Kevin Durant)。

《The Athletic》近日撰文分析各年度獎項的有利競爭者，其中「新人王」獎項，除了目前的最大熱門、斯洛維尼亞金童唐西奇(Luka Doncic)之外，年僅20歲就成為老鷹主控的楊恩也被列入其中，文中指出自去年12月1日(當地時間)開始，兩人之間的差距正在縮減。

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▲老鷹楊恩單場狂砍49分、16助攻。（圖／CFP，下同）

楊恩上半季在資深控衛林書豪從旁協助之下，無論場上或心理層面都有所提升，這位20歲小將本季場均上場時間達31分鐘，能貢獻18.3分、7.8助攻和3.4籃板相當不錯的數據。據《The Athletic》得到的消息，老鷹方面對楊恩還有另一名菜鳥赫爾特、二年級長人柯林斯的未來發展極具信心，給了他們想在自由市場尋覓大咖球星的念頭。

老鷹今夏將擁有約4100萬美金左右的薪資空間，過去2季總決賽MVP杜蘭特也成了他們的目標之一。杜蘭特先前已經放話，只想確保自己能從下一份合約中，儘可能拿到更多錢，幾乎可以篤定這個休賽季他會跳脫與勇士的合約，不過想挖角他的球隊眾多，包括快艇、尼克等都傳出將極力搶人。