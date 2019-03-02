林書豪戰靴上竟有超萌「皮卡丘」　鄧紫棋讚好可愛

▲藝術家GHOSTART為林書豪設計的特殊款戰靴。（圖／翻攝自IG／ghost.art）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪轉戰多倫多後，連續5戰都在主場應戰，2日面對西區強權拓荒者來犯，賽前暴龍官方推特特別分享了他腳上的戰靴，上面印有一隻正在「放電」的皮卡丘，引起熱烈討論；賽後「豪小子」也在Instagram得意曬出自己跳投時的照片寫道，「黃色法拉利就是皮卡丘。」

暴龍官方推特賽前分享了幾位主力戰將雷納德(Kawhi Leonard)、格林(Danny Green)、伊巴卡(Serge Ibaka)和小賈索(Marc Gasol)等抵達球場時的日常穿著，後場新援林書豪腳上的戰靴也意外成了焦點，這雙以黃白為主要配色的球鞋，上面還印著法拉利的商標和日本動漫人物皮卡丘。

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林書豪賽後在個人IG上傳自己跳投時的背影，腳上那雙黃色戰靴顯得格外顯眼，他還寫道，「黃色法拉利就是皮卡丘」，並標記為他設計戰靴的藝術家GHOSTART；除了這款「萌點」十足的「皮卡丘鞋」之外，GHOSTART先前也為「豪小子」畫過上面印有中文姓氏「林」和龍的鞋子。

林書豪此役面對拓荒者，首節就連投帶切拿下6分，整場打了17分鐘，8投4中攻下8分、1助攻；暴龍則在當家得分手雷納德單場轟下38分，並砍進致勝的「零度角」急停跳投之下，以119比117驚險取勝。

天王周杰倫看到好友林書豪賽後發文，立刻在下面「邀功」，「因為我在看比賽，所以你才贏球的。」去年曾到籃網主場觀戰，興奮地跟「豪小子」的大型布幕合照的香港歌手鄧紫棋，也在這位台裔控衛的IG貼文下留言，大讚「皮卡丘鞋」太可愛了！

▲林書豪分享他的皮卡丘戰靴。（圖／翻攝自IG／jlin7）