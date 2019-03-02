42歲卡特單場打45分鐘還飛扣　「養身祕密」讓林書豪吃驚

▲林書豪本季短暫與大前輩卡特當隊友 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪本季短暫與有「加拿大航空」美名的卡特(Vince Carter)同隊，和多數人一樣，他也很好奇「老飛人」究竟是怎麼辦到，高齡42歲還能保持健康在賽場馳騁，沒想到卡特告訴他，「比賽開打之前，我會同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve)，這就是我的祕密。」讓他聽了很吃驚。

FORTY TWO YEARS OLD AND STILL DOING THIS



(via @NBA)pic.twitter.com/x59ECYBge3 請繼續往下閱讀... 2019年3月2日

儘管已經高齡42歲，卡特對籃球的熱情依舊，他不願到強權「坐領」總冠軍，去年夏天選擇加盟進入重建的老鷹，希望能繼續在場上有所貢獻，2日面對公牛一役，雙方激戰到4度延長才分出勝負，這位老飛人也鏖戰了45分鐘，攻下13分、7籃板和1助攻，外帶火鍋、抄截各1的數據，還在比賽中上演單臂爆扣。

▲林書豪分享了一些卡特的趣事 。（圖／CFP）

卡特究竟如何保養自己的身體，讓他能在賽場征戰21季依舊保持健康，讓很多人很好奇，林書豪上周在暴龍隊友格林(Danny Green)主持的播客節目上透露，他加入老鷹後曾詢問卡特本人這個問題，「這是大家都會一直問他的問題，到底其中的祕密是什麼，他回答，『是的，在比賽開打之前，我會同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve)，這就是我的祕密。』」

卡特的答案讓林書豪聽了很吃驚，「老兄，這不是我原本預期會聽到的答案。」後來這位大前輩又說自己是開玩笑的，「但我說真的，某些比賽前我必須同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve)。有時我的身體會痛，我必須要吃這些。」對此，林書豪打趣說，他要把聽到的這些資訊從腦海中刪除。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）