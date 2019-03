42歲卡特單場打45分鐘還飛扣　「養身祕密」讓林書豪吃驚

▲林書豪本季短暫與大前輩卡特當隊友 。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

林書豪本季短暫與有「加拿大航空」美名的卡特(Vince Carter)同隊,和多數人一樣,他也很好奇「老飛人」究竟是怎麼辦到,高齡42歲還能保持健康在賽場馳騁,沒想到卡特告訴他,「比賽開打之前,我會同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve),這就是我的祕密。」讓他聽了很吃驚。

FORTY TWO YEARS OLD AND STILL DOING THIS



(via @NBA)pic.twitter.com/x59ECYBge3