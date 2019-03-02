運動雲

> >

42歲卡特單場打45分鐘還飛扣　「養身祕密」讓林書豪吃驚

ETtoday運動雲

▲卡特、林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪本季短暫與大前輩卡特當隊友 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪本季短暫與有「加拿大航空」美名的卡特(Vince Carter)同隊，和多數人一樣，他也很好奇「老飛人」究竟是怎麼辦到，高齡42歲還能保持健康在賽場馳騁，沒想到卡特告訴他，「比賽開打之前，我會同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve)，這就是我的祕密。」讓他聽了很吃驚。

儘管已經高齡42歲，卡特對籃球的熱情依舊，他不願到強權「坐領」總冠軍，去年夏天選擇加盟進入重建的老鷹，希望能繼續在場上有所貢獻，2日面對公牛一役，雙方激戰到4度延長才分出勝負，這位老飛人也鏖戰了45分鐘，攻下13分、7籃板和1助攻，外帶火鍋、抄截各1的數據，還在比賽中上演單臂爆扣。

▲卡特、林書豪 。（圖／CFP）

▲林書豪分享了一些卡特的趣事 。（圖／CFP）

卡特究竟如何保養自己的身體，讓他能在賽場征戰21季依舊保持健康，讓很多人很好奇，林書豪上周在暴龍隊友格林(Danny Green)主持的播客節目上透露，他加入老鷹後曾詢問卡特本人這個問題，「這是大家都會一直問他的問題，到底其中的祕密是什麼，他回答，『是的，在比賽開打之前，我會同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve)，這就是我的祕密。』」

卡特的答案讓林書豪聽了很吃驚，「老兄，這不是我原本預期會聽到的答案。」後來這位大前輩又說自己是開玩笑的，「但我說真的，某些比賽前我必須同時服用泰諾止痛片(Tylenol)和普生(Aleve)。有時我的身體會痛，我必須要吃這些。」對此，林書豪打趣說，他要把聽到的這些資訊從腦海中刪除。

▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA林書豪豪小子卡特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

推薦閱讀

老鷹看好楊恩等3潛力小將的未來　今夏也想追杜蘭特？

林書豪戰靴上竟有超萌「皮卡丘」　鄧紫棋讚好可愛

布萊德索剛續約就飆31+9　比下詹皇率公鹿晉級季後賽

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

熱門新聞

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

澳洲屁孩「阿伯發球」羞辱納達爾？　費德勒力挺：這是戰略

日職／王柏融春訓亮眼　郭源治：投手測試弱點

雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

日職／王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

中職／好友索沙被譽史上最強洋將　李茲：一定會打敗他

讀者回應

﻿

最新新聞

1許晉哲：好希望簡浩在我隊上

2UBA／白曜誠無畏撲防絕殺高師大

3藍文成被期待提升攻擊力

4中國人纖逆轉勝台電　先搶冠軍戰首勝

5UBA／關達祐坦言打到大三才開竅

熱門新聞

1NBA明星賽恐取消？主席認改革失敗

2費德勒力挺澳洲屁孩下手發球

3王柏融春訓亮眼　郭源治：測弱點

4可愛轟38分砍致勝球　豪哥妙傳羅瑞

5王柏融札幌巨蛋首度亮相　對戰橫濱扛4棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366