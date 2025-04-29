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王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

▲▼ 王志煊 。（圖／截自CPBL.TV）
▲王志煊 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿隊12強國手王志煊，26日對富邦悍將一戰中臨危登板，卻因單場連續投出3次觸身球被迫退場。賽後，鏡頭捕捉到他忍不住落淚的畫面，令人心疼。

經過一夜沉澱，王志煊於今日在社群平台發聲，坦承失望與自責，並勉勵自己整理心情、繼續前行。

在26日的比賽中，王志煊因隊友傷退緊急上場，但連續3次觸身球未能成功化解危機，隨後由陳柏豪接替，一度被追至僅剩1分差，最終驚險守下勝利。

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賽後，總教練古久保健二指出，「由於上一位投手因傷退場，他在場上可以無限制熱身，前一場也曾投出觸身球，希望他再努力一些。」

落淚的一幕引發球迷關注與心疼，學長林智平也鼓勵他，「比賽還很長，希望他能找到最有利的方式去面對。今天難過沒關係，明天就換個心情。」

然而，網路上卻有媒體為博取點閱，錯誤指控王志煊「冷血砸人」，引發眾怒。桃猿球團小編也呼籲球迷檢舉該粉專，並暖心為王志煊打氣，「小煊加油。」

沉澱一天後，王志煊在社群平台上發表了長文，寫道，「謝謝大家的關心，對大家以及當下的自己非常失望。這禮拜會調整好心情，繼續面對比賽。也許自己走得比別人慢，但一步一步慢慢來。相信自己能度過煎熬的時刻，整理好心情，每天保持笑容，相信有笑容的人，做什麼事都會順心。」

關鍵字： 王志煊桃猿隊感性落淚勉勵

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