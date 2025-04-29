羅伯斯曝大谷翔平隔螢幕看女兒傻笑 當爸建議：先支持老婆

▲ 道奇總教練羅伯斯分享：大谷翔平成為父親後，展現滿滿驕傲。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日接受「ABEMA」節目《早安羅伯斯》專訪時，談到剛升格為人父的大谷翔平。

他透露，大谷透過Facetime與新生女兒視訊，流露出滿滿的喜悅與驕傲。 大谷翔平於4月18日（日本時間19日）宣布，妻子真美子順利誕下兩人第一個孩子──一名女兒，正式步入人生新階段。

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羅伯斯表示，大谷在隔天即回歸球隊，並分享他親眼所見的場景，「翔平看起來非常幸福。昨天我在食堂吃飯時，看到他用手機Facetime在看寶寶，表情充滿自豪。」

身為兩個孩子父親的羅伯茲，也分享了給新手爸爸的建議。他指出：「寶寶出生後會很依賴母親，因此一開始最重要的是支持妻子真美子。」強調作為父親，首先要扮演好支援者的角色。

談到未來孩子的成長，羅伯斯認為，大谷和真美子都具備優異的運動基因，「翔平的寶寶將來應該會長得很高。」但他也補充，即便父母是運動員，也不代表孩子必須走上同樣的道路，「我只希望翔平的寶寶能夠健康、快樂地成長。」