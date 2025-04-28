中華隊5比0完封捷克挺進蘇迪曼盃8強　30日與南韓爭分組第1

▲許玟琪替中華隊拿下致勝第3點，提前晉級8強。（圖／VGC）

記者游郁香／綜合報導

2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽進行到第2天，中華隊在預賽第2戰交手捷克，混雙葉宏蔚、胡綾芳、男單林俊易、女單許玟琪、男雙李哲輝、邱相榤和女雙張淨惠、楊景惇全數直落2力壓對手，以5比0輕鬆勝出，收下2連勝，連續8屆挺進8強，30日將強碰球后安洗瑩領軍的南韓爭分組第1。

蘇迪曼盃2年舉辦一次，僅16支菁英球隊能參加，中華隊本屆與南韓、捷克、加拿大同在C組，預賽取前兩名晉級8強。中華隊首日以4比1擊敗加拿大，今日第2戰對上捷克，由混雙組合葉宏蔚、胡綾芳率先登場，他們以21比18、25比23拿下第1點。男單「左手重砲」林俊易接力出擊，21比12、21比18擊敗勞達（Jan Louda），中華隊2比0率先聽牌。

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▲左手重砲林俊易。（圖／VCG）

第3點女單世界排名第23的許玟琪對上麥可斯奈洛娃（Petra Maixnerová），首局13比18後急起直追，打出8比1反擊扭轉局面，以21比19逆轉拿下；次局再以21比10輕鬆取勝，為中華隊提前鎖定勝局。

連拿3點後，中華隊已確定贏球，不過照規定預賽得打滿5點。第4點男雙邱相榤、李哲輝以21比15、21比16再下一城；第5點女雙張淨惠、楊景惇也以21比17、21比6直落2橫掃對手，助中華隊以5比0完封對手，收下8強門票。

中華隊明日休兵1天，周三下午將與由世界球后安洗瑩領軍的南韓交鋒，爭奪小組第1。蘇迪曼盃1989年開辦以來，中華隊還未打進4強過，不過自2011年起，已連續8屆挺進8強。