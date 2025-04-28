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中華隊5比0完封捷克挺進蘇迪曼盃8強　30日與南韓爭分組第1

▲優霸盃8強許玟琪。（圖／VGC）

▲許玟琪替中華隊拿下致勝第3點，提前晉級8強。（圖／VGC）

記者游郁香／綜合報導

2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽進行到第2天，中華隊在預賽第2戰交手捷克，混雙葉宏蔚、胡綾芳、男單林俊易、女單許玟琪、男雙李哲輝、邱相榤和女雙張淨惠、楊景惇全數直落2力壓對手，以5比0輕鬆勝出，收下2連勝，連續8屆挺進8強，30日將強碰球后安洗瑩領軍的南韓爭分組第1。

蘇迪曼盃2年舉辦一次，僅16支菁英球隊能參加，中華隊本屆與南韓、捷克、加拿大同在C組，預賽取前兩名晉級8強。中華隊首日以4比1擊敗加拿大，今日第2戰對上捷克，由混雙組合葉宏蔚、胡綾芳率先登場，他們以21比18、25比23拿下第1點。男單「左手重砲」林俊易接力出擊，21比12、21比18擊敗勞達（Jan Louda），中華隊2比0率先聽牌。

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▲▼左手重砲林俊易。（圖／VCG）

▲左手重砲林俊易。（圖／VCG）

第3點女單世界排名第23的許玟琪對上麥可斯奈洛娃（Petra Maixnerová），首局13比18後急起直追，打出8比1反擊扭轉局面，以21比19逆轉拿下；次局再以21比10輕鬆取勝，為中華隊提前鎖定勝局。

連拿3點後，中華隊已確定贏球，不過照規定預賽得打滿5點。第4點男雙邱相榤、李哲輝以21比15、21比16再下一城；第5點女雙張淨惠、楊景惇也以21比17、21比6直落2橫掃對手，助中華隊以5比0完封對手，收下8強門票。

中華隊明日休兵1天，周三下午將與由世界球后安洗瑩領軍的南韓交鋒，爭奪小組第1。蘇迪曼盃1989年開辦以來，中華隊還未打進4強過，不過自2011年起，已連續8屆挺進8強。

關鍵字： 羽球蘇迪曼盃中華隊葉宏蔚胡綾芳林俊易許玟琪邱相榤李哲輝張淨惠楊景惇

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