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遇烏龍插曲！陳玟卉全大運仍雙破全國紀錄奪金　為亞錦賽暖身

▲▼陳玟卉全大運雙破全國紀錄奪金。（圖／全大運提供）

▲陳玟卉全大運雙破全國紀錄奪金。（圖／全大運提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣舉重好手陳玟卉今（28）日在全國大專校院運動會女子76公斤級賽事，以抓舉105公斤、挺舉138公斤、總和243公斤橫掃金牌，其中「挺舉」與「總和」雙雙刷新全國紀錄，為即將出征中國亞洲舉重錦標賽增添強心針。

陳玟卉曾在東京奧運女子64公斤級摘下銅牌，過去已在全大運累計4金1銀佳績。本次是她睽違3年回歸全大運舞台，為亞錦賽的實戰暖身。教練黃達德透露，此次全大運目標是讓陳玟卉輕鬆適應比賽氛圍，鎖定亞錦賽奪牌，並點名北韓選手將是主要競爭對手。

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今日比賽中出現一段小插曲，當陳玟卉挑戰「抓舉」105公斤時，場邊播報一度宣稱她將改寫大會與全國紀錄。裁判組中場澄清，實際上她在去年杭州亞運已舉出此成績，她當時在女子76公斤級繳出抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤、3破全國紀錄，但全大運秩序冊仍登載舊紀錄，才會出現此「烏龍」事件。

黃達德坦言賽前並未注意秩序冊誤植，賽中確認後已了解情況；陳玟卉則大方表示不在意，全大運的重點是提高開把成功率，展現訓練成果。陳玟卉今日6次試舉全數成功，對於備戰亞錦賽信心滿滿。

關鍵字： 舉重全大運台灣陳玟卉亞洲舉重錦標賽

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