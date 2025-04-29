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直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

記者游郁香／綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）自例行賽關門戰開始，遭主帥柯爾（Steve Kerr）棄用，直到核心大將巴特勒（Jimmy Butler）受傷，他才重回輪替陣容。昔日灣區冠軍中鋒柏加特（Andrew Bogut）近日在節目上直言，庫明加不適合勇士的體系，「他是單打型球員，這樣的球員在勇士行不通。」

曾被勇士寄予厚望的庫明加在季末遭到「冷凍」，從例行賽收官戰、附加賽到季後賽首輪G1，他連續遭到DNP（登錄卻未上場），直到巴特勒（Jimmy Butler）摔傷缺陣，主帥柯爾才重新啟用他，但這2戰他場均上場21.5分鐘，僅繳出9分、2籃板和2助攻的低迷表現，平均命中率只有36.8%。

柯爾日前已公開表示，庫明加難以與現有的幾位核心巴特勒、格林（Draymond Green）在場上共存，依照目前的狀況，勇士今夏恐與這位前場大物分道揚鑣。

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▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏加特點評庫明加不適合勇士體系，單打型球風難融入。（圖／達志影像／美聯社）

勇士2015年冠軍成員柏加特近日在節目上分析，庫明加在一個「錯誤」的體系中，「我不認為他是那種勇士喜歡的『球不停流動、離開球權跑動』型球員。勇士的打法與其他球隊有很大不同，基本上是以製造空間為主，然後靠柯瑞（Stephen Curry）的錯位進攻。」

在柏加特看來，庫明加更像是一個單打型球員，「而單打型球員在勇士這樣的體系裡通常是行不通的。」庫明加擁有得分能力，但需要球權才能發揮，他的組織與傳導仍不夠成熟，使他在以柯瑞為核心的體系中顯得格格不入。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加季末開始遭到冷凍，未被列入主力輪替。（圖／達志影像／美聯社）

柏加特補充道，「在現在很多系統裡，單打型球員都會很掙扎，但還是有些球隊的體系比較適合他。我認為以現階段來說，他頂多是個第6人型的板凳得分手——但他現在的得分能力還沒達到那個等級。」

作為熟悉勇士體系的老將，柏加特認為庫明加並非勇士高層心目中認為的那種即戰力，「我知道老闆拉卡柏（Joe Lacob）很喜歡他，因為是喬親自參與選秀選進來的。喬對於自己親手選中的球員總是有特別的情感連結，我覺得這也是球隊一直推庫明加上場的原因。但我認為柯爾的想法不太一樣，他可能覺得庫明加不是個能長時間穩定上場的輪替球員。」

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan KumingaAndrew BogutSteve Kerr

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