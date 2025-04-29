因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

▲ 勇士隊宣布，與先前被道奇隊指定讓渡（DFA）後成為自由球員（FA）的羅薩里奧（Eddie Rosario）簽下大聯盟合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

勇士隊宣布，與先前被道奇隊指定讓渡（DFA）後成為自由球員（FA）的羅薩里奧（Eddie Rosario）簽下大聯盟合約。羅薩里奧曾在2021年球季中途加盟勇士，並效力至2023年，如今睽違兩年後重返老東家。

為了騰出40人名單的空間，勇士隊將右投湯普森（Zack Thompson）指定讓渡（DFA）；年輕外野手凱勒尼克（Jarred Kelenic）則被降至3A。

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現年33歲的羅薩里奧來自波多黎各，大聯盟累積169支全壘打。

他今年與道奇隊簽下小聯盟合約，並因大谷翔平進入「陪產假名單」期間被拉上大聯盟。不過隨著大谷歸隊，羅薩里奧遭到DFA，選擇拒絕被下放小聯盟，成為自由球員。

羅薩里奧曾在2021年國聯冠軍賽大爆發，25打數14安打，打擊率高達.560，敲出3發全壘打、9分打點，OPS達到驚人的1.647，最終獲選系列賽MVP，並助勇士隊贏得睽違26年的世界大賽冠軍（自1995年以來）。

至於被下放的凱勒尼克，現年25歲，曾是備受期待的前頂級新秀。 今年是他轉隊至勇士的第二年，但開季表現不理想，目前出賽23場，打擊率僅.167（60打數10安打），有2支全壘打、2分打點，OPS為.531。他將在3A調整狀態，尋求找回打擊手感。

此外，勇士隊也透過讓渡名單（waiver）撿回曾被天使隊DFA的右投安德森（Ian Anderson）。

安德森今年3月才透過交易自勇士被送至天使，如今短短一個月內又回歸勇士。他本季以牛棚身分出賽7場，戰績0勝1敗、1次中繼成功，防禦率高達11.57。