台北羽球公開賽5月6日開打　周天成領軍拚賽史第5冠

▲周天成拚賽史第5冠。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

2025 YONEX台北羽球公開賽將於5月6日至11日在台北小巨蛋盛大開打，本屆賽事吸引來自27國、451位世界頂尖好手參賽，地主中華隊將由台灣一哥周天成領軍，攜手林俊易、李佳豪等男單好手，以及新科女單一姐宋碩芸、最強男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相傑，還有混雙組合楊博軒／胡綾芳、女雙謝沛珊／洪恩慈等選手，共同捍衛主場榮耀。

周天成過去在台北公開賽表現亮眼，已拿下4座男單冠軍，今年將力拚個人賽史第5冠。主辦單位中華羽協呼籲球迷進場應援，「台北小巨蛋是我們的主場，希望大家一起來為台灣選手加油打氣，把勝利留在台灣。」

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台北公開賽門票已開始預售，為讓更多球迷感受國際賽事魅力，5月6日首日賽事免費開放進場，7日起門票將依賽程調整，全票票價介於300至1000元，半票（65歲以上長者及身心障礙者）則為100至400元。

此外，大會推出超值限量套票組合，5日套票（5月7日至11日）售價3200元，贈送YONEX限量紀念T恤1件；4日套票（5月8日至11日）售價2900元，贈送YONEX限量紀念毛巾1條，回饋粉絲熱情支援。

6天精彩賽事將由中華電信MOD、Hami Video、民視、博斯運動聯手轉播，MOD與Hami Video自5月6日起全程6天直播，無論透過電視、網路或手機，球迷都能即時觀賽，一起為中華隊選手加油吶喊。