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台北羽球公開賽5月6日開打　周天成領軍拚賽史第5冠

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲周天成拚賽史第5冠。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

2025 YONEX台北羽球公開賽將於5月6日至11日在台北小巨蛋盛大開打，本屆賽事吸引來自27國、451位世界頂尖好手參賽，地主中華隊將由台灣一哥周天成領軍，攜手林俊易、李佳豪等男單好手，以及新科女單一姐宋碩芸、最強男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相傑，還有混雙組合楊博軒／胡綾芳、女雙謝沛珊／洪恩慈等選手，共同捍衛主場榮耀。

周天成過去在台北公開賽表現亮眼，已拿下4座男單冠軍，今年將力拚個人賽史第5冠。主辦單位中華羽協呼籲球迷進場應援，「台北小巨蛋是我們的主場，希望大家一起來為台灣選手加油打氣，把勝利留在台灣。」

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台北公開賽門票已開始預售，為讓更多球迷感受國際賽事魅力，5月6日首日賽事免費開放進場，7日起門票將依賽程調整，全票票價介於300至1000元，半票（65歲以上長者及身心障礙者）則為100至400元。

此外，大會推出超值限量套票組合，5日套票（5月7日至11日）售價3200元，贈送YONEX限量紀念T恤1件；4日套票（5月8日至11日）售價2900元，贈送YONEX限量紀念毛巾1條，回饋粉絲熱情支援。

6天精彩賽事將由中華電信MOD、Hami Video、民視、博斯運動聯手轉播，MOD與Hami Video自5月6日起全程6天直播，無論透過電視、網路或手機，球迷都能即時觀賽，一起為中華隊選手加油吶喊。

關鍵字： 羽球台北羽球公開賽台灣周天成林俊易宋碩芸李哲輝楊博軒王齊麟邱相傑

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