運動雲

> >

湖人不敵快艇6戰狂輸5場　詹皇砍27分+朗多大三元也沒用

ETtoday運動雲

▲湖人詹姆斯、快艇加里納利。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人前役「爆冷」輸給西區爐主太陽，團隊士氣大受打擊，5日回到主場面對同城的快艇，再度陷入苦戰，儘管一哥詹姆斯(LeBron James)與朗多(Rajon Rondo)合砍了51分，朗多另有12助攻、10籃板締造本季首度大三元，但板凳群再次熄火，終場以105比113不敵快艇近5成的團隊火力，近6戰狂輸了5場。

請繼續往下閱讀...

湖人中鋒麥基(JaVale McGee)開賽就與朗多聯手上演「空中接力」爆扣，連續強攻禁區，加上朗多飆進一顆28呎三分，打出一波9比5的攻勢；但上個月交易大限前被湖人送到快艇的「舊將」祖巴奇(Ivica Zubac)迅速在籃下取分，隨後射手加里納利(Danilo Gallinari)和比佛利(Patrick Beverley)連續跳投命中，快艇以13比11反超比數。

湖人靠著小將庫茲馬(Kyle Kuzma)首節最後3分36秒連下9分，一度拉開8分差距，帶著34對26進入次節。紫金軍團次節火力衰退，快艇「第六人」威廉斯(Lou Williams)開局連續站上罰球線並送出助攻，率隊將落後分數縮小到1分，加里納利上半場最後5分23秒砍進一記外線，帶動一波7比0攻勢，將比數反超為49比43。

次節最後3分59秒，湖人一哥詹姆斯回敬一記三分打，連掃了8分，並助攻哈特(Josh Hart)命中急停跳投，率隊追到57比61、4分差。兩隊第3節持續拉鋸，朗多此節最後3分49秒連2記上籃得手，哈特也補上一記三分打，將比數改寫為82比79，但沙米特(Landry Shamet)隨即以一記26呎三分扳平戰局。

▲湖人詹姆斯、快艇加里納利。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

隨後20歲小將亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)也攜手威廉斯飆分，讓快艇取得91比85、6分領先。決勝節開局，威廉斯跳投命中，並助攻給哈瑞爾(Montrezl Harrell)，快艇迅速拉開10分差距；雖然詹姆斯和朗多跳出來強攻籃框，一度又追到5分差，但很快又被加里納利的外線撲滅反攻氣焰。

紫金軍團還一度陷入近3分鐘的得分荒，被拉開13分差，直到最後3分55秒才由詹姆斯切入上籃取分，但湖人終場仍以105比113吞下近6場第5敗，戰績變成了30勝34敗，依舊排在西區第10，晉級季後賽的希望越來越渺茫。

詹姆斯此戰攻下27分、8籃板和6助攻；朗多貢獻24分、12助攻和10籃板；哈特則從板凳挹注17分，全隊得分全集中在這3人身上。快艇共有6人得分上雙，加里納利拿下23分最高；威廉斯也有21分、5助攻進帳。

▲湖人詹姆斯、快艇加里納利。（圖／CFP）

▲快艇加里納利。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇快艇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

三寶「插隊左轉」下秒撞車！　後車補刀檢舉...網讚爆：療癒

推薦閱讀

勇士預計找回奪冠功臣柏加特　提升禁區深度力拚3連霸

湖人進季後賽機率恐不到1%　甜瓜「暫停」與洛城談合約

哈登讚林書豪從不退縮　作客暴龍要率火箭打出好的開局

42歲卡特單場打45分鐘還飛扣　「養身祕密」讓林書豪吃驚

熱門新聞

哈登讚林書豪從不退縮　作客暴龍要率火箭打出好的開局

年薪2400萬美元場均不到5分　「薪水小偷」帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

中職／林益全減薪至70萬：扣得非常有感

曾仁和與小熊敲定薪水　新賽季拚大聯盟可拿55萬美元

陳偉殷熱身賽主場先發還是被打爆　對國民2局丟4分

中職／味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

讀者回應

﻿

最新新聞

1爐主戰勝聯盟龍頭　太陽連2戰爆冷

2厄文：打球不是為了成名

3生吃高麗菜悍將 塞瑟夫奪單周MVP

4金塊7年沒在馬刺主場贏球

5019年狀猿卡招募　專屬球衣會員獨享

熱門新聞

1哈登讚林書豪從不退縮

2帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

3林益全減薪至70萬：扣得非常有感

4曾仁和新賽季拚大聯盟可拿55萬美元

5陳偉殷熱身賽主場先發　對國民2局丟4分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366