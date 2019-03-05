湖人不敵快艇6戰狂輸5場　詹皇砍27分+朗多大三元也沒用

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人前役「爆冷」輸給西區爐主太陽，團隊士氣大受打擊，5日回到主場面對同城的快艇，再度陷入苦戰，儘管一哥詹姆斯(LeBron James)與朗多(Rajon Rondo)合砍了51分，朗多另有12助攻、10籃板締造本季首度大三元，但板凳群再次熄火，終場以105比113不敵快艇近5成的團隊火力，近6戰狂輸了5場。

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湖人中鋒麥基(JaVale McGee)開賽就與朗多聯手上演「空中接力」爆扣，連續強攻禁區，加上朗多飆進一顆28呎三分，打出一波9比5的攻勢；但上個月交易大限前被湖人送到快艇的「舊將」祖巴奇(Ivica Zubac)迅速在籃下取分，隨後射手加里納利(Danilo Gallinari)和比佛利(Patrick Beverley)連續跳投命中，快艇以13比11反超比數。

湖人靠著小將庫茲馬(Kyle Kuzma)首節最後3分36秒連下9分，一度拉開8分差距，帶著34對26進入次節。紫金軍團次節火力衰退，快艇「第六人」威廉斯(Lou Williams)開局連續站上罰球線並送出助攻，率隊將落後分數縮小到1分，加里納利上半場最後5分23秒砍進一記外線，帶動一波7比0攻勢，將比數反超為49比43。

次節最後3分59秒，湖人一哥詹姆斯回敬一記三分打，連掃了8分，並助攻哈特(Josh Hart)命中急停跳投，率隊追到57比61、4分差。兩隊第3節持續拉鋸，朗多此節最後3分49秒連2記上籃得手，哈特也補上一記三分打，將比數改寫為82比79，但沙米特(Landry Shamet)隨即以一記26呎三分扳平戰局。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

隨後20歲小將亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)也攜手威廉斯飆分，讓快艇取得91比85、6分領先。決勝節開局，威廉斯跳投命中，並助攻給哈瑞爾(Montrezl Harrell)，快艇迅速拉開10分差距；雖然詹姆斯和朗多跳出來強攻籃框，一度又追到5分差，但很快又被加里納利的外線撲滅反攻氣焰。

紫金軍團還一度陷入近3分鐘的得分荒，被拉開13分差，直到最後3分55秒才由詹姆斯切入上籃取分，但湖人終場仍以105比113吞下近6場第5敗，戰績變成了30勝34敗，依舊排在西區第10，晉級季後賽的希望越來越渺茫。

詹姆斯此戰攻下27分、8籃板和6助攻；朗多貢獻24分、12助攻和10籃板；哈特則從板凳挹注17分，全隊得分全集中在這3人身上。快艇共有6人得分上雙，加里納利拿下23分最高；威廉斯也有21分、5助攻進帳。

▲快艇加里納利。（圖／CFP）