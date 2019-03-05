勇士預計找回奪冠功臣柏加特　提升禁區深度力拚3連霸

▲柏加特曾為勇士效力過4季，對這支衛冕軍的體系很熟悉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

去年「返鄉」加盟澳洲雪梨國王隊的7呎長人柏加特(Andrew Bogut)，近來成為好幾支NBA強權的追逐對象。美國《ESPN》報導，勇士計畫找這位2015年奪冠功臣回鍋灣區，他剛在NBL聯賽拿下MVP與最佳防守球員，將有效提升衛冕軍的禁區深度。

柏加特上季在湖人僅出賽24場，場均上場時間銳減到9分鐘，僅有1.5分、3.3籃板進帳，在去年1月遭到釋出，並在4月宣布回家鄉打球，與雪梨國王隊簽約2年，還成為球隊的股東。這位7呎長人本季在NBL聯賽場均能攻得11.6分，贏得MVP和最佳防守球員的殊榮。

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在柏加特所屬的雪梨國王賽季告終後，他吸引了包括前東家勇士、七六人和塞爾提克等強權的目光。《ESPN》披露，勇士助理總管哈里斯(Larry Harris)最近還自到澳洲拜訪這位34歲中鋒，親自觀察他的狀態。值得一提的是，柏加特2005年以選秀狀元之姿加盟公鹿，就是被當時任公鹿總管的哈里斯相中。

▲勇士預計與柏加特簽約至本季結束。（圖／達志影像／美聯社）

柏加特擁有13年NBA資歷，2012年他與勇士當時的「老大」艾利斯(Monta Ellis)互換東家，為灣區效力了4季，成為球隊防守的基石，與「浪花兄弟」攜手奪下2015年總冠軍，對衛冕軍的體系相當熟悉，是禁區的即戰力。

據美國《雅虎體育》海恩斯(Chris Haynes)報導，勇士一直在尋求補強禁區板凳深度，先前他們曾將目標瞄準在羅培茲(Robin Lopez)身上，但公牛不願買斷他，衛冕軍只好作罷。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）