德佬9投0中後命中2記招牌跳投　籃網主場「舉手狂歡」致敬

▲獨行俠諾威斯基。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

雖然40歲的諾威斯基(Dirk Nowitzki)並沒有像韋德(Dwyane Wade)一樣,表明本季是自己的「最後一舞」,但各隊都陸續在主場向他致敬。獨行俠5日到布魯克林作客,儘管「德國坦克」前9次出手全部落空,但他末節最後3分51秒命中了2記招牌中距離跳投,籃網主場球迷全高舉雙手狂歡,向這位準名人堂球星致敬。

Dirk Nowitzki hits the one legged fade to Brooklyn's delight pic.twitter.com/lHFG3iGt11