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德佬9投0中後命中2記招牌跳投　籃網主場「舉手狂歡」致敬

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▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

雖然40歲的諾威斯基(Dirk Nowitzki)並沒有像韋德(Dwyane Wade)一樣，表明本季是自己的「最後一舞」，但各隊都陸續在主場向他致敬。獨行俠5日到布魯克林作客，儘管「德國坦克」前9次出手全部落空，但他末節最後3分51秒命中了2記招牌中距離跳投，籃網主場球迷全高舉雙手狂歡，向這位準名人堂球星致敬。

獨行俠5日到籃網主場踢館，這可能也是在NBA征戰21季的諾威斯基，生涯最後一次來到布魯克林比賽。本季戰績一飛衝天的籃網，上半場就拉開65比47將近20分的領先，第3節打完更進一步將分差擴大到26分，比賽早早就進入垃圾時間。

不過籃網主場球迷興致不減，他們仍將目光鎖定在可能迎來生涯最終季的諾威斯基身上，這位40歲準名人堂球星在前9投全部落空後，終於在末節還剩3分51秒，於右側45度角命中一顆19呎中距離跳投，布魯克林球迷看到球應聲破網，大聲歡呼，還有不少人從椅子上跳起來鼓掌。

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

終場前2分44秒，諾威斯基換在左側45度角砍進招牌的單腳後仰跳投，籃網球迷再次爆出熱烈歡呼，彷彿是自己支持的球隊得分，向這位40歲傳奇致敬。籃網終場以127比88大勝獨行俠39分，拿下這一勝後，戰績變成30勝30敗，勝率剛好5成，名列在東區第7，持續朝季後賽邁進。

諾威斯基此役則打了19分鐘，13投僅2中拿下4分、4籃板和2助攻，三分球7投0中。他上周作客快艇時，對方主帥瑞佛斯(Doc Rivers)也曾在比賽最後9.4秒特別喊暫停，邀請洛城主場球迷一起向「德佬」致敬，場面相當感人。

諾威斯基表示他很感激客場球迷對他的「禮遇」，「我很享受在其中，但我更享受贏球的感覺。」

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠諾威斯基德佬籃網
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