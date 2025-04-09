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前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

▲▼王妡（豫花花）。（圖／王妡IG）

▲王妡（豫花花）改編前東家應援曲遭炎上。（圖／王妡IG）

記者許凱彰／綜合報導

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels前成員王妡（豫花花），日前穿著中信兄弟球衣大跳富邦招牌應援曲，將跳舞影片上傳IG，影片中大改〈Go Stronger〉歌詞，開酸富邦悍將棒球隊戰績「你們永遠都墊底」，慘遭炎上後，在8日向富邦球團與球迷道歉表示「只是開個玩笑」。

王妡在大跳富邦招牌應援曲〈Go Stronger〉時，將歌詞大改後唱出來，「我們每年拿第一，你們年年都墊底，台鋼雄鷹剛加入，隨便都打贏你，我們每年拿第一，你們永遠都墊底，非賽季拿下勝利，不算成績，那打個屁。」該影片在被炎上後已經火速從IG下架。

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▲▼前富邦啦啦隊跳舞改歌詞酸前東家。（圖／翻攝自Threads）

▲前富邦啦啦隊跳舞改歌詞酸前東家。（圖／翻攝自Threads）

儘管影片在IG開始炎上，王妡選擇在8日於Threads進行道歉，道歉全文如下：

大家好我是王妡，
首先我想向富邦球團及所有支持富邦的球迷們說聲對不起。
最近因為一時的衝動，
我穿著中信的隊服拍攝了一段跳舞影片，
並搭配了不恰當的歌詞，
雖然這是經過球迷同意，
原本只是開個玩笑，
但事後我明白這樣的行為可能會傷害許多人，
對此我深感後悔，
並對所有受到影響的人致上真誠的歉意。
同時我懇請大家停止對我和我妹的揣測和人身攻擊，
我們是姐妹，
這次事件讓我們承受了很大的壓力，
我理解大家的情緒和批評，
但希望這些情緒能集中在事件本身，
而不是轉向對我們個人。
我已經深刻反省，
並承諾未來會更加謹言慎行，
避免類似事件再次發生，
我會用行動來證明我的改變，
也希望能得到大家的諒解，
最後感謝所有曾經支持我的人，
也感謝願意給我改過機會的人，
我會記取這次的教訓，
努力做得更好。

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關鍵字： 王妡豫花花富邦啦啦隊Fubon AngelsGo Stronger

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