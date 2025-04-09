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暴投送超前分！味全龍開季5連勝止步　兄弟2比1逆襲成功

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟9日在洲際主場迎戰味全龍，雙方形成投手戰，關鍵8局下兄弟展開攻勢，利用陳冠偉連續暴投攻下超前分，中斷開季5連勝。兄弟則是主場4連勝。

味全龍4局上發動攻勢，郭嚴文、吉力吉撈安打攻佔二、三壘，劉基鴻擊出高飛球，張志豪美技長傳阻殺，成功阻擋味全得分。

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龍隊6局上再次發動攻勢，郭嚴文選到保送，郭天信敲出安打，陳子豪擊出內野滾地球，岳東華企圖雙殺不成，形成一、三壘有跑者，吉力吉撈適時安打先馳得點。

兄弟7局下面對龍隊第二任投手陳禹勳，江坤宇選到四壞球保送，岳東華、高宇杰敲安打形成滿壘，龍隊再換林凱威登板，張志豪選到保送擠回1分，龍隊總教練葉君璋一度上前與主審爭論，隨後林凱威回穩製造滾地球雙殺化解危機。

兄弟8局下面對龍隊第四任投手王定穎，許基宏保送後，靠暴投攻佔二壘，龍隊選擇故意保送江坤宇，張仁瑋代跑許基宏，陳冠偉登板面對一、二壘有跑者，連續2次暴投，免費送分，讓兄弟超前為2比1。

黃恩賜9局上登板，吉力吉撈選到保送並由劉俊緯代跑，劉基鴻掃安打，曾聖安執行短打將跑者推進至二、三壘。這時黃恩賜三振近況火燙的朱育賢，再製造二壘滾地球，守住勝利。

龍隊先發投手鋼龍主投6局，被敲5安打，有2次保送，奪5次三振，無失分，獲選MVP。 兄弟羅戈先發7局，被敲9支安打，奪4次三振，失1分。兩人都無關勝敗，兄弟王凱程中繼奪勝，黃恩賜驚險化解危機，奪生涯首次救援成功。

本季首度「回娘家」對上前東家中信的陳子豪，2局第一打席還獲得中信主場炸裂舞「特別招待」，但他此戰熄火4打數無安打。

關鍵字： 棒球中信兄弟暴投運動勝利

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