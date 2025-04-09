道奇狂吞15次三振3連敗　教頭說重話：沒有為球隊貢獻

▲道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊於9日（台灣時間）作客華盛頓，以2比8不敵國民隊，吞下本季首度三連敗。全場被三振15次的打線表現，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）忍不住公開提出批評。

羅伯斯賽後受訪表示：「一場比賽被三振15次，真的讓人很不舒服。打線整體來說沒有打出為球隊貢獻的內容。雖然偶爾有幾個不錯的打席，但整體缺乏連貫性，結果也反映在比數上。」

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尤其是後段打線缺乏表現，導致攻勢無法串聯。羅伯斯指出：「我們有很多經驗豐富的老將，不需要驚慌，只要持續維持好的打席就行。現在的問題是太多人第一球就出棒，擊出軟弱的球，還有太多不該追打的壞球，這些都不是好打者該做的事。」

當被問到極寒天氣是否影響表現時，羅伯斯坦言天氣確實寒冷，開賽氣溫僅7.8度，球員頻頻用加熱器取暖、穿著防寒衣物上場，但他也強調：「天氣對雙方都是一樣的，不能拿來當藉口。15次三振和天氣沒有關係。」

雖然輸球，但大谷翔平在第5打席擊出強勁的一壘安打，打擊初速高達105.5英里（約169.8公里），這也是他連續第2場比賽敲安，也讓他從上季延續至今的連續上壘場次增加至28場。由於國民大幅領先，大谷抓準機會一路跑到三壘，只可惜後續隊友連兩次三振無功而返。