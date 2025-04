杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

記者游郁香/綜合報導

杜克天才弗拉格(Cooper Flagg)的NCAA冠軍夢碎,雖留下遺憾,但他依舊是今年NBA選秀狀元的最大熱門人選,目前爵士、巫師與黃蜂皆有14%的機率能抽中狀元籤,這位18歲超新星近日被問到「最想去哪一隊」時,展現高度職業態度回應,「能被任何一支NBA球隊選上,對我來說都是一種祝福。」

▲弗拉格獲選2025奈史密斯年度最佳球員。(圖/達志影像/美聯社)

弗拉格剛結束杜克大一賽季,繳出場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻,投籃命中率48.1%,榮膺2025奈史密斯年度最佳球員。他在對休士頓大學的NCAA四強戰,攻下27分、7籃板、4助攻、3阻攻和2抄截的全能數據;比較遺憾的是,他最後2波關鍵進攻皆未能得手,杜克花光14分領先爆冷無緣決賽。

儘管弗拉格尚未正式宣布投入NBA選秀,但這可能只是時間問題,外界普遍認為,弗拉格是2025年無庸置疑的選秀狀元人選。目前爵士、巫師和黃蜂皆擁有14%抽中狀元籤機率,樂透抽籤將在下個月中登場。

▲弗拉格表示,「被任何一支NBA球隊選中都是一種祝福」,展現職業態度。(圖/達志影像/美聯社)

對於外界關心的「最想去哪一隊」話題,弗拉格接受《Forbes》記者扎戈里亞(Adam Zagoria)訪問時,語氣誠懇地回應,「能被任何一支NBA球隊選上,對我來說都是一種祝福。打進NBA一直是我的夢想,若能獲得機會為任何球隊效力,我都會感到非常榮幸與感激。」

Cooper Flagg's season is done, and he's already one of the greatest one-and-dones in Duke history.



But where does the 2025 Naismith Player of the Year rank among other Blue Devils who’ve done the same?



Before this season, there've been 28 players from Duke who’ve declared for… pic.twitter.com/c82zfpmrsH