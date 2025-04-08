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杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

記者游郁香／綜合報導

杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）的NCAA冠軍夢碎，雖留下遺憾，但他依舊是今年NBA選秀狀元的最大熱門人選，目前爵士、巫師與黃蜂皆有14%的機率能抽中狀元籤，這位18歲超新星近日被問到「最想去哪一隊」時，展現高度職業態度回應，「能被任何一支NBA球隊選上，對我來說都是一種祝福。」

▲杜克天才前鋒弗拉格，已經被看好超越「甜瓜」安東尼成為NCAA史上最強菜鳥。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格獲選2025奈史密斯年度最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

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弗拉格剛結束杜克大一賽季，繳出場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻，投籃命中率48.1%，榮膺2025奈史密斯年度最佳球員。他在對休士頓大學的NCAA四強戰，攻下27分、7籃板、4助攻、3阻攻和2抄截的全能數據；比較遺憾的是，他最後2波關鍵進攻皆未能得手，杜克花光14分領先爆冷無緣決賽。

儘管弗拉格尚未正式宣布投入NBA選秀，但這可能只是時間問題，外界普遍認為，弗拉格是2025年無庸置疑的選秀狀元人選。目前爵士、巫師和黃蜂皆擁有14%抽中狀元籤機率，樂透抽籤將在下個月中登場。

▲▼被視為NBA今年選秀準狀元的杜克天才弗拉格，率隊挺進最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格表示，「被任何一支NBA球隊選中都是一種祝福」，展現職業態度。（圖／達志影像／美聯社）

對於外界關心的「最想去哪一隊」話題，弗拉格接受《Forbes》記者扎戈里亞（Adam Zagoria）訪問時，語氣誠懇地回應，「能被任何一支NBA球隊選上，對我來說都是一種祝福。打進NBA一直是我的夢想，若能獲得機會為任何球隊效力，我都會感到非常榮幸與感激。」

值得一提的是，杜克歷來也有很多只打1季就離隊前進NBA的球星，包括塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）、技術最高超控衛之一厄文（Kyrie Irving）、前公牛前鋒鄧恩（Luol Deng）、「小KD」英格雷（Brandon Ingram）等NBA明星，但若以大學「單季表現」來看，以下5位「前輩」的表現被一些人認為比弗拉格更出色。

威廉森（Zion Williamson）——2019狀元，奈史密斯年度最佳球員
巴格利三世（Marvin Bagley III）——2018榜眼，全美第一隊
巴瑞特（RJ Barrett）——2019探花，全美第一隊
帕克（Jabari Parker）——2014榜眼，全美第一隊
班凱羅（Paolo Banchero）——2022狀元，全美第一隊

巧合的是，這些人與弗拉格一樣，最終都未能替杜克奪下NCAA冠軍。弗拉格是否是杜克「史上最強」只待1季就走的球員，尚難定論。但無論結果如何，他已憑藉在攻防兩端的全面表現與職業態度，寫下屬於自己的傳奇起點。

▲▼杜克天才前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格被公認是今年NBA選秀狀元最大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANCAA杜克弗拉格

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