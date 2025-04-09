多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

▲布蘭柯(Tony Blanco)。(圖／達志影像／美聯社)

記者楊舒帆／綜合報導

位於多明尼加共和國聖多明哥（Santo Domingo）的知名夜店「Jet Set」於當地時間8日晚間發生屋頂倒塌事故，造成重大傷亡。罹難者包含曾在大聯盟累積109次救援成功的道特爾（Octavio Dotel）、前中日龍洋砲布蘭柯（Tony Blanco）以及強打好手納爾遜・克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹。

根據《NBC NEWS》報導，這場意外已造成至少66人死亡，目前尚不清楚屋頂崩塌的確切原因。夜店業主透過聲明表示，他們「將全力且透明地配合相關當局，以協助傷者並釐清事件真相。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

布蘭柯曾效力國民隊，2009年轉戰中日龍首年便敲出39轟、110分打點，勇奪聯盟雙冠王。2013年轉隊橫濱DeNA後創下單季最高136分打點，再度榮獲打點王。2015至2016年間效力歐力士猛牛，日職生涯共出賽750場，累積725支安打、181支全壘打與542分打點。

消息傳出後震驚球界。曾效力阪神虎的洋將克雷格・布拉澤爾（Craig Brazell）也在個人X（前Twitter）平台上哀悼：「願你安息，東尼・布蘭柯。這是一則令人悲傷的消息。」

道特爾是2011年紅雀隊世界大賽冠軍成員，生涯效力13支球隊是知名的「棒球浪人」，累積951局投球，防禦率3.78。多明尼加體育部長克魯茲（Kelvin Cruz）稍後在Instagram貼文中證實了Dotel的死訊。「我們深切哀悼多明尼加棒球名人堂成員、前大聯盟選手道特爾的離世。他場上場下的貢獻，將永遠銘刻在我國棒球歷史中。」

蒙特克里斯蒂省省長奈爾西・克魯茲（Nelsy Cruz）也是罹難者之一。其兄、棒球名將克魯茲透過Instagram發聲，表示妹妹的遺體將於當地省政府公開瞻仰，並於當日晚間舉行葬禮。