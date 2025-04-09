樂天火力全開16安　富邦苦吞5連敗



▲陳晨威繳出猛打賞。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將9日在桃園球場遭遇樂天桃猿，富邦推出洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，交手樂天黃子鵬，此役樂天首局強攻5分，打線敲出16支安打，搭配黃子鵬5局失1分，終場8比2打敗富邦，樂天取得3連勝，富邦則是苦吞5連敗。

樂天開局大舉進攻，陳晨威擊出安打上壘，隨即成功盜上二壘，林立擊出中外野安打，先打下1分，林子偉補上中外野二壘打，有1分打點，接著林泓育獲得四壞球保送，梁家榮適時安打，一棒送回2分，後面成晉再敲安，又添得1分，總計單局攻下5分。

第2局林泓育揮出二壘打，幫助樂天再得1分，4局上富邦打破鴨蛋，高國麟、申皓瑋、董子恩串連安打，富邦追到1比6落後。

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魔力藍僅投3局，用了70球，45個好球，被敲出11支安打，投出1次三振，2次四壞球，失6分，5分自責分，承擔本季首敗。

樂天第5局追加分數，張閔勛、馬傑森上安打上壘，陳晨威選到四壞球，林立適時安打，有1分打點，林子偉的高飛犧牲打，樂天擴大領先到7分。

富邦第7局追回1分，但後續反攻無力，最後仍以6分差落敗。

黃子鵬今日完成5局，總計80球，59個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，1次觸身球，失掉1分自責分，收下本季首勝。