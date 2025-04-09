運動雲

>

樂天火力全開16安　富邦苦吞5連敗

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）
▲陳晨威繳出猛打賞。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將9日在桃園球場遭遇樂天桃猿，富邦推出洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，交手樂天黃子鵬，此役樂天首局強攻5分，打線敲出16支安打，搭配黃子鵬5局失1分，終場8比2打敗富邦，樂天取得3連勝，富邦則是苦吞5連敗。

樂天開局大舉進攻，陳晨威擊出安打上壘，隨即成功盜上二壘，林立擊出中外野安打，先打下1分，林子偉補上中外野二壘打，有1分打點，接著林泓育獲得四壞球保送，梁家榮適時安打，一棒送回2分，後面成晉再敲安，又添得1分，總計單局攻下5分。

第2局林泓育揮出二壘打，幫助樂天再得1分，4局上富邦打破鴨蛋，高國麟、申皓瑋、董子恩串連安打，富邦追到1比6落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魔力藍僅投3局，用了70球，45個好球，被敲出11支安打，投出1次三振，2次四壞球，失6分，5分自責分，承擔本季首敗。

樂天第5局追加分數，張閔勛、馬傑森上安打上壘，陳晨威選到四壞球，林立適時安打，有1分打點，林子偉的高飛犧牲打，樂天擴大領先到7分。

富邦第7局追回1分，但後續反攻無力，最後仍以6分差落敗。

黃子鵬今日完成5局，總計80球，59個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，1次觸身球，失掉1分自責分，收下本季首勝。

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

延長10局定勝負　統一二軍賽8比7力克味全

延長10局定勝負　統一二軍賽8比7力克味全

范國宸二軍開轟4打點、銳歐飆10K　富邦19比2痛宰樂天

范國宸二軍開轟4打點、銳歐飆10K　富邦19比2痛宰樂天

林子偉找回打擊機制　設下全勤目標「享受過程」

林子偉找回打擊機制　設下全勤目標「享受過程」

董秉軒珍惜第二次職棒機會　轉戰台鋼選穿0號有原因

董秉軒珍惜第二次職棒機會　轉戰台鋼選穿0號有原因

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

富邦先發投手要負起責任　鋒總看廖任磊：幫助球隊滿大

富邦先發投手要負起責任　鋒總看廖任磊：幫助球隊滿大

大聯盟主、客場都有廚師　張育成愛吃牛排、起司漢堡

大聯盟主、客場都有廚師　張育成愛吃牛排、起司漢堡

鋒總點出王念好打擊問題　辛元旭肩傷仍無法丟球

鋒總點出王念好打擊問題　辛元旭肩傷仍無法丟球

樂天伙食爭議挨轟　川田喜則抱歉：沒有考慮周全

樂天伙食爭議挨轟　川田喜則抱歉：沒有考慮周全

樂天伙食不佳被投訴　古久保拜託球團：要確保營養均衡

樂天伙食不佳被投訴　古久保拜託球團：要確保營養均衡

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門新聞

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

道奇狂吞15次三振3連敗　教頭說重話：沒有為球隊貢獻

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔

2前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

3夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

4NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

5道奇狂吞15次三振3連敗　教頭說重話：沒有為球隊貢獻

最新新聞

1驚訝獲選單場MVP　陳晨威談伙食

2快訊／海盜鄭宗哲先發游擊排第9棒

3黃子鵬投球「太慎重」　古久保提醒選手

4樂天火力全開16安　富邦吞5連敗

5暴投送超前分！味全龍5連勝止步

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366