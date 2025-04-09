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林子偉找回打擊機制　設下全勤目標「享受過程」

▲樂天桃猿林子偉回本壘得分。（圖／記者林敬旻攝）
▲林子偉。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿二壘手林子偉揮別前兩年打擊不振陰霾，開季以來打擊狀況穩定，扛下球隊中心棒次，林子偉目標今年能夠全勤。

前年林子偉在季中返台，出賽20場，打擊率0.205，去年59場出賽，打擊率0.193，今年開季打擊表現脫胎換骨，目前6場出賽，打擊率0.364。

談到今天打擊上蛻變，林子偉認為，「今年打擊機制比較好一點，不要去想結果，享受過程就好，去年有太多狀況，打不好會影響，今年身體健康為主，希望120場可以全勤，希望都是健康的。」

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林子偉透露，「休季有提早為今年準備，希望把打擊機制找回來，每一場比賽，每一球，每一個打擊，每一個守備，只要去享受，不要去想前面發生過什麼事情。」

今年期待能夠全勤出賽，林子偉坦言，「能不能全勤，要看教練團安排，自己就是準備好，只要能在先發名單就好，內野確實比較熟悉，真的就是想法的差別，這次打不好沒關係，不要去想其他的。」

林子偉提到，「雖然球季有提早開機，但訓練量沒有特別多，主要是把機制找回來，前年是手腕受傷，後來遇到右手韌帶撕裂，以及左肩棘上肌撕裂，現在身體狀況好很多，當時剛回來，想要求表現，壓力在自己身上，壓力來了身體出狀況，所以就是把壓力拋開。」

此外，林子偉提到，「幾乎不去看球迷的討論，因為球是我自己在打，要想為什麼去打球，是為了家庭，是為了信仰，打得好，球迷當然開心，打不好，就是自己承擔，打好或是打不好，都是自己承擔，不要去想球迷怎麼想，每一場比賽好好去打。」

今年球隊少了朱育賢，林子偉則說，「只要有人能夠站出來，都是件好事，因為棒球是團隊運動，大家都有表現，團隊成績就會好。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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