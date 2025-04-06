台鋼回澄清湖主場拿2勝　3連戰超過3.3萬球迷進場



▲台鋼雄鷹澄清湖主場。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹本周回到主場開幕3連戰，拿2勝，3場比賽超過3萬3千名球迷進場，去年3戰則是3萬6千人。

台鋼今日輸給樂天桃猿，賽後台鋼球團發出新聞稿，高雄市政府去年進行第一期整修，今年球場再升級，完成更新所有球場座椅包含內外野，還有廁所、牛棚、球員休息室、貴賓室以及一、二樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，並持續加強球場內外野草皮養護工作。

新聞稿也提到，去年加上今年，內、外野廁所完成整修美化及設備更新，還有觀眾席座椅，以及地下室停車空間整修、機水電更新，都讓球場煥然一新，獲得教練選手以及球迷的肯定。

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台鋼球團今年球季強化球迷主場體驗，除了球場外牆換上今年球季主視覺，場內各樓層包含球迷看台走道配置電視，還有迎賓、散場專屬音樂，搭配實行全主場應援以及全新應援曲，與市府攜手打造澄清湖主場看球五感新體驗。

高雄市政府運動發展局配合職業運動熱潮，推出國高中生銅板價看球專案，今年台鋼在澄清湖棒球場安排48場主場例行賽，學生憑一卡通數位學生證上網預約、持非數位學生證者持實體學生證可至現場購票，每位學生最多申請5場次，每場只要50元，就能進場看球。