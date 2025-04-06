富邦守備誤事遭橫掃　味全續寫隊史最長開季5連勝



▲李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍6日在天母球場碰頭富邦悍將，開季4連勝的味全派出左投王維中先發，對上富邦洋投力亞士（Roenis Elías），此役味全第2局靠著對手失誤，一舉攻下3分，加上王維中5局無失分，開路先鋒李凱威貢獻4分打點，終場7比0完封富邦，勇奪開季5連勝。

味全第2局開啟大局，曾聖安擊出安打上壘，陳思仲獲得四壞球，郭天信擊出一壘滾地球，藉由范國宸接球失誤站上二壘，曾聖安跑回本壘得分，接著李凱威捕上左外野安打，一棒打回2分，味全單局攻下3分，3局下范國宸被換下場，改由張育成接替一壘守備。

第4局味全持續搶攻，首名打者陳思仲擊出左外野二壘打，王順和成功觸擊犧牲短打推進，郭天信敲出右外野高飛犧牲打，有1分打點，味全3分領先。

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王維中投完5局退場，用了82球，54個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，無失分，順利拿到本季首勝。

力亞士完成5局，總計94球，56個好球，被敲出4支安打，有4次三振，3次四壞球，失4分，僅有1分自責分，無奈承擔本季第2敗。

味全第6局持續追加分數，把握富邦換上左投李吳永勤，曾聖安、陳思仲、郭天信分別敲安，先拿到1分，後面李凱威揮出中外野高犧牲打，再多添1分，8局下味全再得1分，最後以7分差勝出，3連戰橫掃富邦。