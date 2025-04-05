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朱育賢達陣千安百轟　沒顯赫資歷想證明：努力會有回報

記者陳立勳／天母報導

味全龍5日11比3打敗富邦悍將，味全一壘手朱育賢第5局敲出右外野陽春全壘打，完成個人生涯千安，也是聯盟史上第18位千安、百轟，能達成紀錄，賽後朱育賢表示，「其實沒有想過。」

▲味全龍隊朱育賢開轟達成生涯千安。（圖／味全龍隊提供）
▲朱育賢。（圖／味全龍隊提供）  

史上第2位千安正好是全壘打，朱育賢坦言，「其實沒有想過，第一次打擊有點想太多，林智勝學長提醒，比數拉開了，就是輕鬆去打，按照自己進攻策略，可以攻擊的球，就是盡全力攻擊，很開心達成千安，這是個過程，開啟下半人生的紀錄，持續把自己狀況維持好。」

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今年轉戰味全，表現十分穩定，朱育賢笑說，「跟這邊小朋友相處起來，都是充滿著活力，想起剛進職棒的初衷，看到曾聖安揮擊，有一種當時自己的味道，上去就是很享受每一次揮擊，表現不好會自責，這是選手進來職棒的必經過程。」

成為聯盟第30位千安打者，朱育賢直言，「其實沒有想過，百轟或是千安，沒有顯赫的資歷，不知道自己可以堅持這麼久，感謝滿多人，指導過我的教練，還有指導我的學長，也是幫助很多，要謝謝Lamigo球團，還有洪一中總教練與曾豪駒總教練，沒有他們這9年來的叮嚀，沒辦法走到這一刻。」

朱育賢補充，「還要感謝味全龍，在我確定行使自由球員，也網羅了我，葉君璋總教練也給我滿多空間，讓我去調整，一直給我滿大的信任，在場上能展現自己，滿感動，這天會在我的人生，會是很不一樣的一天，家人有在現場頒獎，發現自己也老了，小朋友已經長得這麼大，很開心今年能達成這個成就，這只是個過程，目標是今年可以拿下好成績，衝擊總冠軍，能拋下彩帶。」

今天老婆與小孩也在現場見證，朱育賢提到，「剛好因為5連戰，家人每天都有來看球，也是有點小壓力，主場能夠達成，還要感謝Lamigo球迷的支持，在我低潮的時候為我加油，不管是否願意繼續支持我，希望都能繼續為中華職棒加油。」

朱育賢也說，「想要把自己表現好，是因為還有很多小朋友以我們為榜樣，希望自己能把角色扮演好，讓他們去努力，現在環境越來越好，只要努力就有機會，不要因為資歷不夠好，只要付出努力，就會有回報。」

另外，朱育賢表示，「今天有滿多紀錄，包括還有曾聖安首安，滿特別的一天，大家都滿感動，曾聖安壓力蠻大的，記得我的百轟在洲際球場，很開心千安能站上舞台，跟龍迷打聲招呼。」

恰巧千安把球打到右外野球場烤肉席，撿到球的一家人從新竹來台北看球，今天包下兩桌看球，幸運撿到這顆全壘打球，提出以16顆簽名球加合照換回這顆紀念球。

朱育賢表示，「很感謝他們把球留給我，或許在別人眼中只是一顆球，但對我來說代表回憶，以後可以跟孫子說，爺爺以前有達成這些紀錄。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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