快訊／朱育賢開轟達成千安　16顆簽名球+合照換回紀念球



▲朱育賢開轟達成生涯千安。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍5日在天母主場交手富邦悍將，味全派出今年取得本土球員資格賽的伍鐸（Bryan Woodall）先發，對上富邦李東洺，味全一壘手朱育賢5局揮出陽春砲，轉隊後首轟，達成生涯千安里程碑，除了成為史上第30位千安打者，也是史上第2次千安達標，剛好是出現全壘打，前一人是2020年中信兄弟張志豪。

味全第1局率先得分，李凱威選到四壞球，陳子豪遭到觸身球保送，下一棒郭嚴文適時敲出中外野安打，送回李凱威。

第2局味全持續搶攻，蔣少宏獲得四壞球，劉俊緯捕上左半邊二壘打，得點圈進攻機會，郭天信揮出安打，一棒送回2分，接著朱育賢掃出穿越一壘邊線二壘打，生涯第999支安打出爐，並且再打回1分，味全單局攻下3分。

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李東洺僅投1.2局退場，用了45球，21個好球，被敲出4支安打，有1次三振，但有3次四壞球與1次觸身球，丟掉4分自責分。

3局下味全攻勢繼續，蔣少宏安打上壘，劉俊緯敲出二壘打，李凱威獲得四壞球，滿壘狀況下，郭天信敲安送回1分，第4局味全新秀曾聖安敲出生涯首安，是一支二壘打，有1分打點，後面蔣少宏敲安再追加1分，味全取得7分領先。

味全第5局面對富邦中繼投手游霆崴，朱育賢敲出右外野陽春全壘打，完成個人生涯千安，同時也是生涯第170發全壘打，成為聯盟史上第18位千安、百轟等級打者。

朱育賢這發全壘打，恰巧打到右外野球場烤肉席，根據球團表示，檢到球的一家人從新竹來台北看球，今天包下兩桌看球，幸運撿到這顆全壘打球，提出以16顆簽名球加合照換回這顆紀念球。

