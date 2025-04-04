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朱育賢、陳子豪前後保護　劉基鴻放心扛4棒：大膽發揮

記者陳立勳／天母報導

味全龍4日3比2險勝富邦悍將，開季拿下3連勝，味全劉基鴻第7局揮出致勝安打，賽後劉基鴻表示，「專注好當下。」

▲味全龍隊劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）
▲劉基鴻貢獻勝利打點。（圖／味全龍隊提供） 

今日劉基鴻4打數敲出1支安打，唯一安打就是第7局從富邦後援投手賴智垣手中敲出超前安打，成為勝利打點，獲選單場最有價值球員。

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回顧第7局那個打席，劉基鴻表示，「上去打擊之前，有看情蒐資料，專注好當下，因為先有暴投，吉力吉撈．鞏冠叫我have fun，就是開心去打。」

開季前2場6打數只有1支安打，劉基鴻坦言，「其實沒有想那麼多，就是專注在每次打擊，把握自己想要打的球。」

本季球隊補進朱育賢與陳子豪，棒次分別排在劉基鴻的前後保護，劉基鴻笑說，「打起來滿放心，前兩場朱育賢都有打點，我上去就不會那麼緊張，打不好，後面還有吉力吉撈．鞏冠與陳子豪，大膽去發揮。」

被教練賦予第4棒任務，劉基鴻則說，「今年球隊打線真的蠻強的，每一棒都很有實力，被排在第4棒也沒有想那麼多，教練信任我，那我就是相信自己，在場上好好發揮。」

劉基鴻也說，「球隊氛圍一直都很好，林智勝學長在休息室帶領我們，炒熱休息室氣氛，不管領先或是落後，氣氛都保持得很好。」

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

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