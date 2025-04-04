陳柏豪救援砸鍋　台鋼4比3逆轉樂天中止開季3連敗



▲陳柏豪救援失敗。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹4日高雄澄清湖主場開幕戰遭遇樂天桃猿，台鋼派出後勁（Bradin Hagens）對上樂天霸鉧德（Jonathan Bermudez），此役第7局樂天連續敲出3支安打，包括林立打回超前分，不料第9局樂天終結者陳柏豪砸鍋，被張肇元敲出2分打點再見安打，終場台鋼4比3逆轉，本季首勝到手，中斷開季3連敗。

樂天首局率先得分，陳晨威、林立擊出安打上壘，得點圈進攻機會，林泓育補上左外野安打，先打下1分，林智平選到四壞球，接著張閔勛揮出中外野安打，再打下1分。

2局下台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）轟出中外野陽春全壘打，個人本季首轟出爐，差距拉近到1分。

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台鋼第6局重啟攻勢，曾子祐敲出右外野三壘打，下一棒王柏融擊出一壘滾地球刺殺出局，但有1分打點，幫助球隊扳平比數。

後勁完成先發6局退場，用了94球，58個好球，被擊出8支安打，投出6次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

7局上樂天有分數進帳，把握台鋼換投黃紹睿，馬傑森、陳晨威、林立串連安打，攻下寶貴分數，握有1分領先，第9局樂天派上陳柏豪，但先被王柏融敲安，又被魔鷹打出二壘打，最後又讓張肇元揮出游擊方向再見安打，一棒送回2分，台鋼終結開季3連敗，收下本季首勝，反觀樂天苦吞開季3連敗。