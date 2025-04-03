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龍聖初登板比預期好很多　葉總看台鋼洋投想到布里悍

記者陳立勳／天母報導

味全龍3日3比1打敗台鋼雄鷹，開季取得2連勝，味全新洋投龍聖（Zac Lowther）繳出優質先發，賽後味全總教練葉君璋表示，「比預期算是好蠻多。」

▲味全龍隊洋將龍聖。（圖／味全龍隊提供）
▲龍聖繳出優質先發。（圖／味全龍隊提供）  

本場龍聖（Zac Lowther）投6局用了98球，63個好球，僅被擊出2支安打，送出6次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，順利拿到來台勝投，並且獲選單場最有價值球員。

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評價龍聖首場登板，葉君璋認為，「比預期算是好蠻多，從春訓觀察起來，現在都比較好，他本身球質還不錯，之前控球有時候比較不穩，現在看，感覺有進入狀況，還不錯，續航力滿好的，本來設定90球到95球，球數也是差不多。」

本場味全打線只有6支安打，葉君璋提到，「昨天打得還不錯，只是運氣比較不好，有辦法在狀況下適時一擊，狀況還不錯，這2場都有在重要時刻，能有適時一擊，是贏球的關鍵。」

葉君璋也說，「朱育賢一開始身體狀況都很OK，所以春訓很完整，準備比較充足，陳子豪身體有些狀況，準備不是那麼完整，壓力一定比較大，沒辦法完整春訓，身體有些狀況，現在接著要比賽，壓力會很大，今天打安打之後，相信會放開一點。」

19歲新秀曾聖安生涯一軍初登場，3打數沒有安打，被三振2次，有1次四壞球保送，葉君璋觀察，「緊張啊，就是緊張而已，可以理解一個新人，去年沒在一軍比賽過，可以理解有多緊張。」

另外，首次遭遇台鋼新洋投石萬金（Spenser Watkins），味全打線攻下3分，葉君璋表示，「這個投手不錯，會讓我想到布里悍（Jake Brigham），蠻類似，看起來是滿不錯的投手。」

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

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