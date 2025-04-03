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味全龍重視台北深度連結　天母球場周邊掛上路燈旗

▲味全龍開幕戰與台北深度連結共築主場文化。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍開幕戰與台北深度連結共築主場文化。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2025年味全龍開幕戰於4月2日在天母棒球場揭開序幕，本次開幕戰不僅是一場體育盛事，更展現味全龍與台北市屬地經營的理念，強調球隊與地方社區、學校的緊密連結，進一步深化台北主場的棒球文化。

開幕戰開球儀式，由113學年度HBL雙料冠軍代表登板，象徵棒球與青少年體育的交流，也彰顯校園與職棒的深厚連結。開球前，HBL男子組冠軍松山高中及HBL女子組冠軍北一女中代表，與味全龍代表吉力吉撈·鞏冠進行紀念大球交換儀式，象徵運動精神的傳承與交流。

為慶祝台北隊拿下HBL雙冠軍，味全龍特別推出2025年台北主場例行賽免費入場活動，攜手台北共享榮耀。凡北一女中與松山高中學生及教師本人，持有效學生證或教師證即可在比賽日當天前往味全龍台北主場售票口親自兌換免費門票，不分平假日場次。這項活動讓更多師生能夠親臨球場，感受職棒賽事魅力，同時推動棒球文化在校園扎根。

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開幕戰的演出也為球迷帶來震撼的現場體驗。受邀登台的怕胖團以LIVE BAND方式演唱多首經典與熱血歌曲，點燃全場熱情，小龍女則搭配樂團演出，以充滿活力的舞蹈，將現場氣氛炒熱，讓現場觀眾沉浸在棒球與音樂的雙重享受之中。

此外，開幕戰當天特別安排龍迷旗手進場，與球隊共同展現團隊精神，象徵新賽季的正式啟動，為進一步強化台北主場的屬地經營，天母棒球場與道路周邊特別懸掛了味全龍球員的路燈旗，讓棒球氛圍延伸至球場外，讓整座城市都能感受到職棒開季的熱情。隨著這些旗幟迎風飄揚，味全龍的主場精神也進一步扎根台北，與球迷攜手打造屬於這座城市的棒球文化。

這場開幕戰不僅是一場儀式，更是棒球與城市文化交流的盛會，見證味全龍與當地社區的深度結合。新賽季正式啟航，球隊將持續與球迷攜手，共同創造更多難忘的棒球時刻！

▲味全龍開幕戰與台北深度連結共築主場文化。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍開幕戰與台北深度連結共築主場文化。（圖／味全龍隊提供） 

關鍵字： 中職味全龍

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