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林智勝引退年球棒換品牌　吉力吉撈選棒有偏好

▲▼林智勝。（圖／味全龍提供）
▲林智勝。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

美國職棒大聯盟球員使用「魚雷球棒」引起熱烈討論，今年季後引退的味全龍林智勝，過去曾經使用戰斧球棒，但他對於魚雷球棒倒是沒有太大興趣。

過去曾用過戰斧球棒，但這兩年幾乎沒再使用，林智勝透露，「戰斧球棒滿好用，但要等滿久的，之前等了快1年，後來就沒有繼續用。」

林智勝表示，「因為訂製球棒是國外球員優先，接著是日本與韓國，我們本來就是比較慢，不過對於打者來說，打到球比較重要，不管再好的球棒，至於現在我是用美津濃的球棒。」

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去年使用SAM BAT品牌的球棒，林智勝解釋，「今年SAM BAT沒有聯盟認證，所以改用美津濃的球棒，其實打習慣就好，還是要找適合自己的手型，有的球棒很好，但握把比較粗，不見得每個人都適合。」

而味全另一名強打吉力吉撈．鞏冠則說，「有看到電視，也有去問過魚雷球棒，但沒有拿過，有些人有興趣，有些人沒興趣，就看個人喜好。」

目前是用戰斧球棒，吉力吉撈．鞏冠直言，「如果有機會，當然想是打看看，現在用的球棒滿習慣，握把位置不會痛，比較好延伸，揮棒比較順暢，有人喜歡握把是細的，冰球球棒則是練習時，拿來修正揮棒軌跡。」

另外，吉力吉撈．鞏冠也說，「個人偏好握把大一點，因為我的手比較大，球棒還是要依個人擊球點去調整，之前會開始用戰斧球棒是隊友林辰勳介紹的，覺得蠻好揮的，魚雷球棒的棒頭比較細，揮棒速度會比較快，至於台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）本來就蠻有力量，用什麼球棒都差不多，日本品牌SSK就有做與魚雷球棒類似的款式。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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