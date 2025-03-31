吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺



▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍43歲一壘手林智勝今年季後引退，今日球團舉辦宣告記者會，活動上球隊準備影片，包括不少隊友們獻上祝福，其中吉力吉撈．鞏冠有使命感要幫林智勝奪下總冠軍。

林智勝生涯累積出賽1689場，累計304轟，高居聯盟史上第一，敲出1864支安打，1231分打點，上壘率0.386，長打率0.526，打擊率0.309，職棒邁入第22個球季，也確定是最後一季。

過去曾一起待在桃猿，今年朱育賢轉到味全，又跟林智勝同隊，他想跟林智勝說，「辛苦了，感受到他對棒球的熱情，從頭到腳都有傷，但他能克服，拚勁值得學習。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有以前在中信兄弟同隊，今年也是轉隊過來的陳子豪則說，「很開心跟林智勝學長當隊隊友，很好玩，很快樂，希望他以後還要回來幫我們加油，我再請你吃飯，因為學長最喜歡吃飯。」

20歲劉俊緯透露，「其實一開始不太敢跟林智勝學長聊天，想說這麼有名氣，可能很難接近，但面跟他相處起來，球場上互動，學長人很好。」

拿莫．伊漾表示，「記得林智勝那時候剛進來球隊，他說要退休，後來又說明年才是最後一年，想說是騙人的，今年知道他真的要退休，有種英雄要落幕的味道。」

還有以前桃猿與現在味全隊友的郭嚴文提到 ，「 學長很多紀錄都達到了，希望未來看到學長可以以健健康康，好好睡一覺，其實職棒球員，很少能好好睡過一覺，這個應該是他學長最想做的事情。」

陳禹勳表示，「去年有機會又重新同隊，跟他學蠻多，每天都很努力想要打好，今年最後一年，也想在最後一次拿到總冠軍，以前一起拿過兩次，這次感覺不 樣，又是最後一年，期待他今年表現。」

另外，吉力吉撈．鞏冠也說，「過程都會記在心裡，因為我自己還沒辦法體會，打一場少一場的時候，應該要怎麼珍惜，要幫他拿下生涯最後一座總冠軍，這個使命感很大，很努力去追求，期待的畫面是滿場觀眾一起進場，吶喊他的出場應援曲。」



▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）