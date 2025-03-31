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引退年要對挨轟投手說謝謝　林智勝哽咽致謝「味全大家庭」

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝一度講到哽咽。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍43歲「大師兄」林智勝今年季後引退，林智勝坦言有點不捨，講到當初進來味全，讓他一度哽咽。

累積出賽1689場，累計304轟，聯盟史上第一，敲出1864支安打，1231分打點，上壘率0.386，長打率0.526，打擊率0.309，今年林智勝季後將高掛球鞋，結束球員生涯。

今年是打職棒第22年，林智勝坦言，「其實有點不捨，打職棒第22年，桃猿打了12年，兄弟有6年，到味全4年，尤其來味全，是沒有想過的事情。」

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林智勝回想，「剛開始進來味全，面對差距15歲以上的小朋友，有一點緊張，害怕有隔閡，但謝謝拿莫．伊漾、張政禹、郭天信，他們真的很闢，把我拉進群組，叫我不要那麼酷，讓我可以真正投入味全這個團隊。」

今天出席引退宣告記者會，林智勝一度講到哽咽，「昨天沒有睡好，因為怕會講不好，是隊友他們帶我融入這個球隊，牽著我的手，告訴我學長不用怕，不用擔心我們都在，那種感覺蠻溫馨，在味全大家庭裡面，這種感覺很棒，感謝魏應充創辦人給我來到味全，並且拿到暌違許久的總冠軍，接下來目標每次都要拿到總冠軍 不要讓其他球隊有機會。」

職棒場上征戰多年，林智勝直言，「首先要謝謝家人，包括哥哥與 妹妹，還有媽媽與小孩子，以及天上的阿公、阿嬤、大舅、二舅，他們也都離開，當初會接觸棒球，是阿公看我太皮，丟去棒球隊，很感謝阿公，進入職棒有一個機會，自己有把握住。」

經歷過車禍，打完2013年世界棒球經典賽，林智勝提到，「對我來說是最風光的日子，那時候引退是最好，因為開了刀，也不知道多久可以回來，沒辦法正常跑步，後來聘請訓練師，經過9個月復健，要拚開幕先發，復健過程最痛苦，是要安排課表，好在我都有目標，希望隔年可以做到什麼。」

林智勝也說，「謝謝我的球迷，包括真的喜歡我的球迷，其實國際賽最痛苦不是打不好，而是我們自己人批評我們，可能技不如人之類，但這是很棒的 球迷敢講就證明在乎棒球，也謝謝球迷22年來的指教，9月5日到9月7日引退系列賽卸下球衣，未來支持更多新進選手，讓中職更好，6支球團更融洽，把市場做起來，能夠更愛棒球。」

生涯304轟已是聯盟紀錄保持人，林智勝則說，「希望今年多打一點，但投手可能不想留名，不會給我太好的球打，如果到時候被我打全壘打的投手 我要謝謝你。」

此外，中華隊歷經去年世界12強賽冠軍與今年世界棒球經典賽資格賽，林智勝認為，「這兩次選手不一樣，除了陳傑憲之外，其他都是新的面孔，是很棒的傳承，明年經典賽有更多選擇，很期待劉基鴻明年可以入選經典賽 。」

最後林智勝想對自己說，「辛苦了，可以撐滿22年，很幸運，也覺得很榮幸，大家給我的關愛，經歷低潮蠻享受，因為人家看不到我， 對我不會有期待，以及負面的批評，如果沒有低潮，人家才是真的遺憾，成功的時候才知道得來不易。」

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

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