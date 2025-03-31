林智勝去年下定決心引退　感激味全龍給予「重生」



▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

味全龍今日舉辦43歲「大師兄」林智勝引退宣告記者會，林智勝坦言，其實去年原本就打算要退休。

今天現身引退宣告記者會，林智勝笑說，「今天10點來到會場，看到這麼漂亮的螢幕，蠻感動，謝謝魏應充創辦人與味全球團徐董與丁領隊，給我一個重生的機會，讓我達到300轟。」

林智勝坦言，「來到味全知道不是只有打球，要傳承精神給小朋友，剛剛看到大螢幕影片，有很多隊友謝謝我的時候，我覺得是他們應該要謝謝自己，把我的話聽進去，有變得更好。」

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同時林智勝直言，「當然我卸下球衣 可以秉持傳承下去跟喜愛棒球的小朋友 不管是職棒場上，或是國小與國中的小朋友，把我的精神傳下去，創造新的自己，去突破林智勝。」

決定今年要引退，林智勝透露，「其實真正引退的時間應該是去年，剛好那時候有一陣子狀況還不錯，想說還可以，後來真的狀沒有調整非常好，後來下二軍 剛好在二軍打到冠軍戰，也拿到總冠軍，想說今年是最後一年，已經有先想好，跟公司與經紀公司討論，今年是最好的時機，加上中華隊又拿世界12強冠軍。」

2003年代訓選秀會被La New熊第1指名選進，林智勝生涯累積出賽1689場，累計304轟，高居聯盟史上第一，敲出1864支安打，1231分打點，上壘率0.386，長打率0.526，打擊率0.309，同時多次代表中華隊出戰國際賽。

林智勝也說，「剛好2003年我是代訓選秀狀元，第一個被選到，最後一個退休。」



▲林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）