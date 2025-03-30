陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕



▲陳傑憲與蔡其昌。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日於台南市立棒球場迎來職棒36年開季首場主場賽事，球團今日安排中華職棒大聯盟會長蔡其昌與陳傑憲於場外舞台進行訪談及合影，一同回顧12強精采時刻。

「總機連憲」訪談開始前，雖然午後天氣轉涼，舞台下依然擠滿球迷，有球迷更將12強海報及「台灣尚勇」春聯裱框，展現球迷熱情。

陳傑憲認為，獲得12強冠軍對於台灣存在很大的意義，那時手感正好，繳出亮眼成績和優異表現，才有機會得到更多台灣人民的注目，他也透過這個機會感謝球迷愛戴，並呼籲球迷盡量給予他和家人私人相處空間。

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蔡其昌也認為12強得冠後，職棒環境也有些許改變，有更多球迷進場看比賽，他分享有象迷表示突然沒辦法跳「台灣尚勇」有點奇怪，甚至在統一獅播放潘傑楷應援曲時也會不小心跟著哼唱，蔡其昌也感謝球迷願意進場支持和熱愛。

陳傑憲面對十年兩億大約，他表示，無論一個運動選手薪水多或少，在場上就是要全力去拚戰奮鬥，球迷都很認真地支持，選手更不能有一絲鬆懈，「在職棒過程難免有些高低潮，但我相信我自己，相信我的初心，即使有了這份合約，我的初衷依然不變，面對每場比賽都會盡力去拚，我永遠會帶著這份精神繼續走下去。」

蔡其昌更讚賞陳傑憲，他表示，陳傑憲身為球員工會理事長，建立良好的溝通橋樑，他也是國際賽中的台灣隊長，無論輸贏都要帶起球員間的氣氛，他更是職棒球員，這些年都鍥而不捨地努力訓練，陳傑憲也曾遭遇過挫折，但他不服輸。

蔡其昌透露，「還記得在陳傑憲剛去守外野的時候，他就跟我說：『會長，我去外野，就要用外野手的水準拿下金手套。』」更能展現陳傑憲在棒球界中的價值。