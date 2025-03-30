替陳志杰訂出改造計畫　葉總建議瘦身減少負擔



▲陳志杰。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍投手陳志杰這禮拜在官辦熱身賽亮相，飆到146公里，相較前幾年有著大幅進步，味全總教練葉君璋透露後續出賽計畫。

陳志杰曾在2021年季中新人選秀會獲得中信兄弟隊第二指名，過去是U18世界盃青棒賽冠軍班底，但進入職棒之後，沒有太多表現，一軍沒有留下出賽成績，生涯二軍累積12場出賽，防禦率12.46。

去年陳志杰球速一度在二軍掉到只剩下128公里，季後沒被中信續約，今年轉戰味全，尋求重起機會。

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本周陳志杰在官辦熱身賽登板，球速投到146公里，開季留在二軍調整，葉君璋認為，「他的直球目前威力回來，但變化球控球能力，可能還需要加強，第一個階段是希望他直球可以回來，第二個階段就是變化球，控球上面也可以加強，還有很多功課要做。」

有關於後續出賽安排，葉君璋透露，「會以投球數去看，看他的狀況，1局大概多少球可以投完，再看能不能投到2局。」

從春訓調整至今，葉君璋替陳志杰設下目標，「今年希望他直球與變化球的控制能力都要有，可以維持現在的狀況，球速維持住，變化球能力增加，希望他可以至少投到2局，看起來是滿有能力的投手。」

葉君璋也說，「先前陳志杰接受檢查身體，都沒有問題，就是一步一步來，現在要考慮的是，要放在先發對球隊有幫助，還是放在牛棚對球隊有幫助。」

另外，目前陳志杰體重與過往高中時期有一些落差，葉君璋則說，「如果陳志杰是當牛棚投手，倒是未必要減重，但還是希望他能減一點，對他會更好，至於如果要先發，就要減重更多一點，因為體重對他來說，也是個負擔。」