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開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克本季有「專注」課題

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅今天開幕戰8比0完封中信兄弟，搶下開門紅，統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）壓制中信打線，賽後布雷克表示，「希望今年都能保持專注。」

▲統一獅先發投手布雷克。（圖／記者林敬旻攝）
▲布雷克拿到本季首勝。（圖／記者林敬旻攝）  

此役布雷克（Brock Dykxhoorn）首度扛下開幕戰先發重任，總計5.2局用了81球，53個好球，被擊出3支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季首勝。

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談到今天表現，布雷克表示，「我非常開心，蠻滿意，老實說今天有一點緊張，一段時間沒有比賽，今天和林岱安搭配，都做得不錯，很滿意。」

去年因為身體有些狀況，無緣參加總冠軍戰，布雷克坦言，「去年沒有投到台灣大賽覺得很可惜，今天表現不錯，但跟投台灣大賽的意義還是不太一樣，今天很高興證明自己是健康的，還是有能力在。」

用勝投開啟新球季，布雷克提到，「今年希望每一場比賽，都讓球隊有贏球機會，有時候代表完封或是只失1到2分，但只要讓球隊有贏球機會，這是我的目標。」

2020年來台發展，布雷克是開幕戰先發初體驗，他透露，「知道訊息當下是備感榮幸，在台灣這幾年，古林睿煬有投過幾次開幕戰，羅昂（Logan Ondrusek）也都有投過，很開心蠻早就知道，有先跟我說，提早為開幕戰準備。」

老對手德保拉（Jose De Paula）今天先發5.1局，失5分，4分自責分，布雷克認為，「德保拉真的很厲害，是個很耐投的投手，對戰過很多次，對戰不能鬆懈，才有機會贏球，期待未來還有很多機會。」

布雷克表示，「去年有注意到，比賽前段與中段不錯，但後段鬆懈，多掉1到2分，讓整場比賽內容從很好變成普通，整季成績受到影響，這是今年的課題，希望今年都是能保持專注，有好的開始，也能有好的結束。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅影音

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