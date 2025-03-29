「不是來仰慕別人」　林培緯開幕戰初先發：昨天有看影片



▲林培緯。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅21歲一壘手林培緯今天扛下開幕戰先發位置，林培緯表示，「昨天有看影片準備。」

今年林培緯在官辦熱身賽出賽8場，1支全壘打，7打點，上壘率 0.318，長打率0.421，打擊率0.263。

開季獲得一軍機會，並且排上先發一壘，林培緯透露，「賽前集合前才知道，昨天知道德保拉（Jose De Paula）先發，昨天晚上就有看影片準備，看到左投就想說有機會先發。」

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林培緯表示，「沒有想說是不是開幕戰，當成整年120場之中的其中1場。」

首次開季登錄一軍，林培緯提到，「先前季中被叫上來，比開幕還緊張，在二軍比賽觀眾很少，單純就是與投手的對決，如果直接在一軍開幕，有打過官辦熱身賽，慢慢習慣比賽氛圍，上次火腿隊也是有3萬多人，也都是比賽，只是對手不一樣，把自己武裝好。」

林培緯表示，「去年在潘威倫引退賽下二軍，真的很可惜，還沒有打過任何一個學長的引退賽，但我都有到現場，想要現場參與。」

林培緯也說，「以前家裡就是獅迷，尤其3連霸的成員，進到球隊看到他們，都覺得是我的榜樣，想要跟他們學習。」

從過去的偶像變成隊友，林培緯表示，「不懂的就會直接去詢問學長，陳鏞基學長有鼓勵我，上了場就是最好的˙，給自己多一點信心，也不會多想，要怎麼贏過學長，我也想要上場，把可以做的事情，都做到最好，不是來仰慕別人，是來競爭位置。」