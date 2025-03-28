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謝國城少棒／桃園市挑戰3連霸　冠軍賽強碰地主臺北市

▲2025年謝國城少棒賽桃園市隊。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）
▲2025年謝國城少棒賽桃園市隊。（圖／台灣世界少棒聯盟提供） 

記者陳立勳／綜合報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今日進行2場4強戰，地主臺北市隊投、打俱佳，4局沒打完就以10比0提前擊敗臺中市隊，搶先到手冠軍戰門票，衛冕軍桃園市隊以5比0力退南投縣隊，只要明日再贏臺北市隊，就能寫下3連霸。

臺北市隊局局有分數進帳，開賽先靠著賴昱翰的長打開張2分，2局下更一棒4分，第10棒的何甫羿在滿壘情況下敲出滿貫砲，比賽就此呈現一面倒。4局下2人出局，蔡瑀格將球送到右外野落地，送回二壘上的跑者，同時也是達「扣倒」條件的第10分，形成再見安打。

臺北市隊總教練賴敏男指出，這學年已經和代表臺中市隊的忠孝國小多次交手，原本都能大幅度贏球，近期卻遭到纏鬥，因此賽前特地提醒選手，不能先前對戰都勝利就鬆懈，「他們有聽進去，打擊上都很謹慎，不會故意追求長打，出去的球有達到我要的強勁度。」

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何甫羿埋伏後段打線，卻扛出驚天一轟，賴敏男透露，其實自家12棒打者都有能力挑戰全壘打牆，但是會把近況佳的排往前面棒次，「他這趟比賽前面較沒發揮。」何甫羿自評已漸入佳境，這轟是個人生涯第2支，原本看到滿壘只想敲出安打，沒想到直接過牆很驚訝，當下很開心，還在繞壘完回休息區時小秀舞技，「教練說全壘打要跳舞，我們就想到求佛舞。」

何甫羿此役還有1支安打，今天的2次打擊機會都有表現。偶像是日本「二刀流」大谷翔平的他，從小受到爸爸打乙組棒球的影響，從幼稚園大班就開始跟著接觸，一年級就加入球隊，直說最好玩的地方就是今天這樣，「可以打全壘打。」

在猛烈的火力援護下，臺北市隊左投劉韋亨先發4局就笑納完封勝，被敲出2支安打，有3個四死球保送和2次三振。賴敏男表示子弟兵發揮符合預期，「他穩定度好，控球有到位。」

臺北市隊連續2年闖入冠軍戰，不過去年是福林國小所代表，東園國小前一次參與封王賽已經是2017年，當年順利摘冠取得LLB代表權。

桃園市隊則是大膽啟用「伏兵」收到效果，主戰捕手楊亞柏先發繳出5.1局無失分的好投，加上打線也用2支全壘打給予援護，終場就擋下南投縣隊的挑戰。

桃園市隊分別在首局和3局收穫分數，其中3局下的3分通通是全壘打所敲回，謝承濬先扛出2分砲，黃睿騰也跟進陽春彈，雙雙為球隊貢獻定心丸。

謝承濬本屆比賽手感火燙，已經3轟在手，反倒是「四番」的黃睿騰終於開張，桃園市隊總教練李政達透露，他原本就火力不俗，甚至曾經單場雙響，不過前陣子突遇打擊低潮，今天賽前有意調動他棒次，「教練有問他要不要改打第3棒，他說還是想要第4棒。」

「平常就是打第4棒，也很喜歡這棒次。」黃睿騰如此解釋不想移動打序的原因。他表示是從這學期開始突然打擊走鐘，「不知道為什麼，球都帶不起來，一直打滾地球。」透過維持練習並跟自己喊話才撐下來，終於在這個比賽開低走高，等到了生涯第4轟，「那球沒想太多，打到就確定會飛出去，蠻振奮的。」

平常都是蹲在本壘板幫投手接捕，楊亞柏此役自己走上投手丘，他說賽前接到教練的先發令，他立馬答應，今天登板時也不緊張。一路投到6局下的他，其實很想自力完封，可惜最後沒能如願，「第5局時教練有問我手沒有問題，因為明天比賽還要當捕手，他說如果下一局壘上有2名跑者就換。」

結果楊亞柏受隊友的守備失誤和內野安打而退場，「當下很不開心。」總計今天5.1投球，被敲4支安打，有1個觸身球保送、8次三振。他說因為自己是捕手，所以知道打者不喜歡哪些位置。

李政達點出關鍵4強戰讓楊亞柏先發的原因，「南投縣隊對直球的打擊不錯，所以推變化球投手面對，大家都不知道我們還有這一位。」楊亞柏過去有豐富的「爆炸」紀錄，是這學期控球才趨於穩定，友誼賽時變化球也能照教練指示的完成，所以才突發奇想讓他掛帥登板，「他自己應該也等這場比賽很久了。」

楊亞柏來自泰雅族和布農族結合的家庭，他有一位前中職選手的親戚，去年退役的味全龍外野手邱辰是姨丈，甚至目前還同住，「他會教我打擊。」

龜山國小連續3年代表桃園市參賽，明天冠軍戰挑戰校史首次3連霸，李政達也相當期待和臺北市隊的交手，尤其這學年尚未在正式賽和臺北市組隊的東園國小硬碰過，「雙方都保留了主力投手，相信會是精彩的投手戰。」

關鍵字： 謝國城盃少棒賽桃園市棒球

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