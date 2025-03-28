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為健康減重7公斤　藍寅倫有感：身體負擔不大

▲▼藍寅倫。（圖／記者李毓康攝）
▲藍寅倫減重成功。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹34歲外野手藍寅倫今年在官辦熱身賽打擊狀況不差，從去年秋訓開始力行減重，如今已經看到成效，體重瘦了7公斤。

去年藍寅倫轉戰台鋼後第一個完整球季，出賽71場，3支全壘打，26分打點，上壘率0.303，長打率0.352，打擊率0.269，今年官辦熱身賽出賽8場，打擊率0.375。

今年藍寅倫瘦了不少，他透露，「主要是飲食與訓練來控制體重，因為有年紀了，打球不是一輩子，身體才是一輩子，所以為了身體健康著想，決定要減重。」

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藍寅倫提到，「現在都是吃一些原型食物，搭配重量訓練，從去年秋訓開始，大概經過3到4個月，已經瘦了7公斤，目前大概86公斤，目前這樣子差不多剛好，也不要再瘦。」

同時藍寅倫直言，「減重後身體負擔不會那麼大，隨著年齡增長，技術層面要進步幅度比較有限，而且代謝比較差，讓身體狀況可以應付每天比賽，30歲之後慢慢就有感覺。」

談到去年表現，藍寅倫認為，「每一年都是新的挑戰，做好每一件事，去年起起伏伏，每天想的就是把今天比賽打好，最大目標是還是在球隊，能幫台鋼打下總冠軍，個人成績固然重要，但大家渴望的是總冠軍。」

此外，藍寅倫觀察，「今年隊上學弟進步幅度很大，當心智成熟，技術也變成熟，慢慢就會不一樣。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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