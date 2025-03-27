謝國城少棒／4強門票出爐　南投縣、臺中市攜手晉級



▲謝國城少棒台中市隊阮昱凱。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者陳立勳／綜合報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽，今日進行完2場敗部冠軍戰後，4強門票全數發出，A組由南投縣隊投、打發揮，搶下挑戰衛冕軍桃園市隊的資格，B組則是臺中市隊出線，準備在下一戰踢館臺北市隊。

前役遭臺北市隊打入敗部，南投縣隊今天立刻重振旗鼓，重砲捕手幸家文首局扛出3分彈，先發投手王子恒也一夫當關撐滿全場，終場以5比1脫穎而出。

幸家文連續2場比賽都在首打席爆發3分全壘打，但今天不再是追平轟，而是率先打破鴨蛋僵局，南投縣隊總教練紀俊麟直言給了全隊很大的安定感。幸家文也發現自己特別會打第1個打席，「因為想幫助球隊。」可惜後面卻無法複製，坦言因為拉太快而打不好。

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身高只有147公分的幸家文是南投縣信義鄉的布農族，不過從小就跟爸媽住在市區，由哥哥帶著一起玩棒球，也追隨他的腳步，在四年級加入新街國小少棒隊；紀俊麟稱讚子弟兵是一位力量與速度兼具的捕手，雖然個頭嬌小，跑起來在隊上數一數二，這次比賽又打得特別出色。

有了火力援護，王子恒投起來得心應手，79球投完6局，只在4局上被敲出1支安打，卻在3局上就丟掉分數，原因是隊友單局3次守備失誤，讓他背負1分非責失，另外繳出了2個保送、5次三振。

升上六年級的第一場完投到手，王子恒自認表現滿意，「今天直球都控得進去，不會差太多，昨天教練說我要丟這場，就想要自己丟完。」紀俊麟認為此役看得到王子恒的成長，因為他之前只要守備有失誤，就會跟著失控，「過去他起伏很大，看來這一次有控制住，沒有崩盤。」

加上去年新豐國小幫忙接力，南投縣連續3年晉級4強，紀俊麟指出，代表縣內各校少棒的整體實力提升，今年也達成了第一階段目標，接下來還差2勝，嘗試拿到指標性的歷史首冠。

至於臺中市隊則是克服開賽2分落後，用13支安打徹底擊潰屏東縣隊，埋伏在第8棒的阮昱凱更是單場2支3分砲，幫助球隊終場以15：2提前在第4局結束比賽。

臺中市隊先發投手何玟澄因天熱中暑，一登板被連敲3支安打丟掉2分，讓總教練賴朝榮緊急換人登板，「他的速度出不來，不換不行。」臨危授命的陳晉揚順利拆彈，留下逆轉伏筆。

下個半局臺中市隊就加倍奉還，直接打完整輪12人次，共敲出7支安打換得6分，其中身高180公分的阮昱凱雖然是後段棒次，仍憑藉天生神力將球轟出牆，一棒帶進3分。

無獨有偶的是，臺中市隊在2局下複製相同情節，又是打了12個棒次，雖然只有3支安打卻換到7分，而且阮昱凱又再貢獻1發3分彈，單場雙響還猛賺6分打點，創下個人單場最佳紀錄，「第1支切到球的下緣，第2支比較紮實。」他坦承第2打席有聽到教練在場邊激勵喊著「再打1支不要讓別人說剛剛是矇到的」，但依舊維持原本的攻擊策略，只想把球打平。

阮昱凱前3場比賽原本被安排在第10棒，連連卡彈無太多建樹，賴朝榮趁著昨天休兵回臺中「特調」，此役挪動棒次驗收有好的結果，「我跟他說都沒有用心在看球，提醒他不能當盲劍客，其實那支飛很遠的第2轟，就是他平常在練習時打到的距離。」

雖然五年級中途加入棒球隊，阮昱凱目前已經累積6發全壘打，他說今天2轟都是鎖定直球。有趣的是當初他是從音樂班轉到體育班，從3歲就開始學小提琴的他，曾是臺中市比賽第1名，但後來覺得太無聊所以轉行，「我比較喜歡運動。」之後他考慮同時維持這2項才藝。

人高馬大的阮昱凱剛入隊時就175公分，現在更長到180公分，在球隊裡特別醒目，甚至被誤認是教練，他說父母的身材都很好，其中媽媽還有賽德克族血統，也遺傳到運動能力，現在投球、打擊都喜歡。

在投身棒球後，他開始關注中華職棒，最欣賞的選手是味全龍重砲手吉力吉撈·鞏冠，「因為他開轟後的確信步很帥。」不過他今天卻不敢仿效，因為怕被虧說跑那麼慢。