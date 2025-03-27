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林振賢傳授多年經驗　邱俊文接台鋼三壘指：很棒的挑戰

▲台鋼雄鷹三壘邱俊文站三壘指導教練。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲邱俊文擔任三壘指導教練。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹備戰新球季，今年三壘指導教練改由升上一軍的內野手教練邱俊文擔任，邱俊文表示，「這是很棒的挑戰。」

去年台鋼第一個一軍賽季，由首席兼內野守備教練鄧蒔陽扛下三壘指導教練，今年邱俊文從二軍內野教練轉為一軍內野教練，被指派三壘指導任務。

本季接下三壘指導教練，邱俊文坦言，「學生時期有站過，但與職棒不太一樣，比賽強度與選手技術能力也不同，去年有在二軍站過，但畢竟是不一樣的層級，感覺就不一樣，記得一開始有滿多誤差，感謝去年在二軍有總教練林振賢與蔡昱詳教練提醒，他們兩個都很有經驗。」

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邱俊文認為，「上一軍有戰績壓力，不像在二軍可以當成練習，當下判斷是很快速的，林振賢教練有說，直覺很重要，觀察要很明確，如果猶豫的話，就變得比較保守，希望我大膽一點，零點幾秒的差距。」

有關於三壘指導教練要注意的關鍵，邱俊文提到，「包括局數、分數、後面的打者、外野手的臂力與佈陣，以及跑者的腳程等，都是要列為參考。」

不過邱俊文也說，「這是很棒的挑戰，像是林振賢教練都有筆記本，我現在開始每天做記錄，也是提醒自己，畢竟滿多一軍球員沒有遇過，這段時間透過熱身賽去觀察。」

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