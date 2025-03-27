運動雲

>

日職開季名單無台將　古林睿煬二軍出發

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）
▲火腿隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒明天開打，今天各隊公布開季一軍名單，其中沒有台灣球員被列入，包括今年轉戰日職的24歲投手古林睿煬，同樣開季從二軍出發。

古林睿煬去年季後與火腿隊簽約，展開旅日生涯，但今年春訓就因為側腹傷勢，進度調整不及，無法在火腿隊來台交流戰出賽。

回到日本之後，古林睿煬在官辦熱身賽出賽2場，投3局，有4次三振，沒失分，原本火腿監督新庄剛志規劃讓古林從中繼出發，但後來改往先發調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月25日古林睿煬到二軍出賽，面對養樂隊二軍，中季4局用了59球，被敲出3支安打，投出4次三振，有1次保送，失1分。

根據日本媒體預測，火腿開季先發輪值包括金村尚真、加藤貴之、洋投費爾哈根（Drew VerHagen）、伊藤大海、北山亘基、山崎福也、火腿先發群候補名單則是福島蓮以及古林睿煬。

過往幾年都在一軍發展的樂天隊投手宋家豪，2月下旬接受右膝外側半月板縫合手術，預計需要6個月，才有機會回來，因此開季不在一軍。

另外，樂天隊王彥程、陽柏翔、蕭齊，火腿隊孫易磊，養樂多隊徐翔聖，巨人隊黃錦豪，歐力士隊陳睦衡、西武隊林冠臣，軟銀隊張峻瑋，也都沒在開季一軍名單。

日職12隊開幕戰將在28日登場，火腿隊將作客西武獅，火腿將派出金村尚真先發對決西武火球男今井達也。

關鍵字： 日職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林振賢傳授多年經驗　邱俊文接台鋼三壘指：很棒的挑戰

林振賢傳授多年經驗　邱俊文接台鋼三壘指：很棒的挑戰

中職新球季後天開打　愛爾達轉播4隊主場賽事

中職新球季後天開打　愛爾達轉播4隊主場賽事

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

209轟名將中島宏之宣布引退　告別24年職棒生涯

209轟名將中島宏之宣布引退　告別24年職棒生涯

樂天桃猿攜手球迷募資近百萬　送暖3大公益單位

樂天桃猿攜手球迷募資近百萬　送暖3大公益單位

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

伍鐸開季扛先發輪值　徐若熙腿傷已經復原

伍鐸開季扛先發輪值　徐若熙腿傷已經復原

禾聯宣布合作中信兄弟　王威晨、呂彥青站台見證

禾聯宣布合作中信兄弟　王威晨、呂彥青站台見證

李雅英「還不想當搞笑藝人」　要帶李珠珢逛夜市

李雅英「還不想當搞笑藝人」　要帶李珠珢逛夜市

南珉貞一度思考引退　回憶韓國應援「激動哭了」

南珉貞一度思考引退　回憶韓國應援「激動哭了」

【真以為帝王？】 #高雄 行人過馬路擋 #救護車 還比中指 警：無法可罰

熱門新聞

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

2韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

3兄弟MOD換播　富邦、台鋼未定案

42026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

5前NBA狀元班尼特　又在台籃失業

最新新聞

1富邦製播分離　錢定遠任主場主播

2兄弟開幕戰有優勢　統一力拚中止客場7連敗

3UBA史上得分王劉丞勳　生涯最終兩戰拚冠

4UBA最強砍將　林韋愷喊話展大將之風

5統一結合府城店家、球迷　年度影片今晚8點

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366