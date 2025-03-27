日職開季名單無台將　古林睿煬二軍出發



▲火腿隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒明天開打，今天各隊公布開季一軍名單，其中沒有台灣球員被列入，包括今年轉戰日職的24歲投手古林睿煬，同樣開季從二軍出發。

古林睿煬去年季後與火腿隊簽約，展開旅日生涯，但今年春訓就因為側腹傷勢，進度調整不及，無法在火腿隊來台交流戰出賽。

回到日本之後，古林睿煬在官辦熱身賽出賽2場，投3局，有4次三振，沒失分，原本火腿監督新庄剛志規劃讓古林從中繼出發，但後來改往先發調整。

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3月25日古林睿煬到二軍出賽，面對養樂隊二軍，中季4局用了59球，被敲出3支安打，投出4次三振，有1次保送，失1分。

根據日本媒體預測，火腿開季先發輪值包括金村尚真、加藤貴之、洋投費爾哈根（Drew VerHagen）、伊藤大海、北山亘基、山崎福也、火腿先發群候補名單則是福島蓮以及古林睿煬。

過往幾年都在一軍發展的樂天隊投手宋家豪，2月下旬接受右膝外側半月板縫合手術，預計需要6個月，才有機會回來，因此開季不在一軍。

另外，樂天隊王彥程、陽柏翔、蕭齊，火腿隊孫易磊，養樂多隊徐翔聖，巨人隊黃錦豪，歐力士隊陳睦衡、西武隊林冠臣，軟銀隊張峻瑋，也都沒在開季一軍名單。

日職12隊開幕戰將在28日登場，火腿隊將作客西武獅，火腿將派出金村尚真先發對決西武火球男今井達也。