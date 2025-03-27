統一獅結合府城店家、球迷　年度形象影片今晚8點上線



▲2025年統一獅年度形象結合府城在地店家、球迷、選手。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅迎接3月30日主場開幕戰，於台南棒球場開打，年度形象篇影片將於今晚8點於統一獅官方Youtube頻道搶先首播，邀請各位棒球迷再次感動。

年度獅隊年度形象拍攝，與深靛感官創意再次攜手合作，延續上一季口號「Always Lions」的精神，這次拍攝也特別邀請球迷加入參與演出，結合在地店家合作拍攝，邀請球迷再次走進台南這座老球場，把握珍惜這裡出賽的每一場戰役。

本次形象片以隊長陳傑憲的視角出發，在餅總林岳平及首席教練高志綱合作下，與隊友郭俊麟、邱智呈、陳重羽、林安可、蘇智傑、潘傑楷及陳韻文一起團隊作戰，希望能夠將上一季挫敗的過程，轉化爲成長養分，在新的球季化為動力，與全隊一同為球迷而戰再創佳績。

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2025年統一獅尚勇形象宣傳，期待能聚集在地球迷的力量及獅隊在臺南深耕的養分，藉由過去三個世代的獅迷加入與過去榮耀戰果的環繞下，統一獅教練選手與獅迷朝著唯一目標，乘載台灣隊「尚勇」的氣勢，帶出台南的氣魄，統一的驕傲，期許再次登頂，成為「尚勇」的統一獅。