運動雲

>

統一獅結合府城店家、球迷　年度形象影片今晚8點上線

▲2025年統一獅年度形象結合府城在地店家、球迷、選手。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅年度形象結合府城在地店家、球迷、選手。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅迎接3月30日主場開幕戰，於台南棒球場開打，年度形象篇影片將於今晚8點於統一獅官方Youtube頻道搶先首播，邀請各位棒球迷再次感動。

年度獅隊年度形象拍攝，與深靛感官創意再次攜手合作，延續上一季口號「Always Lions」的精神，這次拍攝也特別邀請球迷加入參與演出，結合在地店家合作拍攝，邀請球迷再次走進台南這座老球場，把握珍惜這裡出賽的每一場戰役。

本次形象片以隊長陳傑憲的視角出發，在餅總林岳平及首席教練高志綱合作下，與隊友郭俊麟、邱智呈、陳重羽、林安可、蘇智傑、潘傑楷及陳韻文一起團隊作戰，希望能夠將上一季挫敗的過程，轉化爲成長養分，在新的球季化為動力，與全隊一同為球迷而戰再創佳績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年統一獅尚勇形象宣傳，期待能聚集在地球迷的力量及獅隊在臺南深耕的養分，藉由過去三個世代的獅迷加入與過去榮耀戰果的環繞下，統一獅教練選手與獅迷朝著唯一目標，乘載台灣隊「尚勇」的氣勢，帶出台南的氣魄，統一的驕傲，期許再次登頂，成為「尚勇」的統一獅。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

謝國城少棒／4強門票出爐　南投縣、臺中市攜手晉級

謝國城少棒／4強門票出爐　南投縣、臺中市攜手晉級

台鋼公布完整轉播平台　開幕3連戰預售突破2萬張

台鋼公布完整轉播平台　開幕3連戰預售突破2萬張

日職開季名單無台將　古林睿煬二軍出發

日職開季名單無台將　古林睿煬二軍出發

林振賢傳授多年經驗　邱俊文接台鋼三壘指：很棒的挑戰

林振賢傳授多年經驗　邱俊文接台鋼三壘指：很棒的挑戰

中職新球季後天開打　愛爾達轉播4隊主場賽事

中職新球季後天開打　愛爾達轉播4隊主場賽事

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

209轟名將中島宏之宣布引退　告別24年職棒生涯

209轟名將中島宏之宣布引退　告別24年職棒生涯

樂天桃猿攜手球迷募資近百萬　送暖3大公益單位

樂天桃猿攜手球迷募資近百萬　送暖3大公益單位

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

周思齊號召打世壯運　統一獅OB好手另組球隊參戰

伍鐸開季扛先發輪值　徐若熙腿傷已經復原

伍鐸開季扛先發輪值　徐若熙腿傷已經復原

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

熱門新聞

紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

中信兄弟MOD換人播　富邦、台鋼轉播尚未定案

2026亞運中華隊總教練出爐　擬26人培訓名單先征亞錦賽

前NBA選秀狀元又在台籃失業　夢想家「無法磨合」釋出班尼特

「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

讀者回應

﻿

熱門新聞

1紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

2韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

3兄弟MOD換播　富邦、台鋼未定案

42026亞運總教練出爐！先征亞錦賽

5前NBA狀元班尼特　又在台籃失業

最新新聞

1富邦製播分離　錢定遠任主場主播

2兄弟開幕戰有優勢　統一力拚中止客場7連敗

3UBA史上得分王劉丞勳　生涯最終兩戰拚冠

4UBA最強砍將　林韋愷喊話展大將之風

5統一結合府城店家、球迷　年度影片今晚8點

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366