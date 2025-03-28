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樂天本周日主場開幕戰味全　門票預售已近萬張

▲樂天桃猿將於3月30日進行2025年開幕戰。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿迎接主場開幕戰。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿本季首戰將於3月30日在桃園主場場交手味全龍，今年球團年度口號「NONSTOP全猿猛進」，策劃一系列活動，目前預售已近萬張門票。

今年樂天桃猿應援活動將以「應援拍拍手」為主題，為球迷帶來更熱鬧的應援體驗，為了回饋到場支持樂天桃猿開幕戰的10號隊友，球團特別準備了「10號隊友應援拍拍手」及「10號隊友應援提袋」，進場的球迷可以在比賽日兌換這些限量紀念品。

開幕戰當天，30位樂天女孩和9位應援團成員將全員到齊，開幕戰安排「2025新應援曲教學會」，由團長Aby、Rina、壯壯以及樂天女孩筠熹、李昀帶領球迷學習全新應援曲，還有「新女孩見面會」，樂天女孩隊長曲曲將與五位全新加入的成員見面，為粉絲們帶來熱情和魅力。賽前的高潮將是由五位應援團長與吉祥物共同演出的「2025團長秀」，以及周自從& Mybro大樂隊帶來的全新年度主題曲首秀。

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今年球場商店也進行了大升級，將於開幕戰當天正式揭曉全新的商品旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，以球員休息室為設計風格，並將販售全新主場與客場球衣及生活穿搭服飾，另外，還有專門店出售樂天女孩與IP聯名系列商品，以及其他球迷最愛的新商品。

今年，樂天桃園棒球場的美食街升級為「美食樂園」，並由吉祥物「猿氣小子」擔任代言人，新加入的7家人氣品牌，包括漢堡王、馮羽樓烏雞飯、法大炸雞、黃冠瑋鹽水雞等，將為球迷提供更多元的美食選擇。

根據樂天桃猿球團表示，主場開幕戰預售已近萬張門票，內野下層座位區開賣1週內隨即搶購完畢，內野上層目前僅剩零星座位。

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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