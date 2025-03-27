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兄弟開幕戰歷史有優勢　統一力拚中止客場7連敗

▲▼中信兄弟奪得下半季冠軍，桃園球場象迷拋下黃彩帶。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟去年奪下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒36年開幕戰將於後天登場，由去年總冠軍中信兄弟擔任主場，交手統一7-ELEVEn獅，攤開過往交手紀錄，中信取得優勢，戰績6勝2敗，反觀統一已吞下開幕戰客場7連敗。

去年統一7-ELEVEn獅在總冠軍戰以1勝4敗不敵中信，今年開幕戰兩隊狹路相逢，統一過往參與21次開幕戰，也是聯盟最多，扣除5次因雨延賽，戰績5勝12敗1和。

獅隊開幕戰先發投手13場派出本土先發、5場外籍投手，本土先發場次戰績4 勝8敗1和、外籍先發場次戰績1勝4敗，目前外籍投手先發2連敗。

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開幕戰獅隊主場有10次，戰績4勝5敗1和，包括8場安排土投先發、2場洋投先發，客場有8場，5場本土先發、3場外籍先發，戰績1勝7敗，目前客場7連敗，首次在台北大巨蛋參與開幕戰。

獅隊開幕戰遭遇中信兄弟8場，6場本土先發、2場外籍先發，包括4場主場、4 場客場】，戰績2勝6敗，如果先得分，戰績3勝7敗，如果先被得分，戰績2勝5敗1和。

中信兄弟歷史上參加19次開幕戰，扣除2次延賽，戰績11勝6敗，先發投手有7場由本土先發、10場外籍先發，本土先發場次戰績6 勝1敗，目前本土先發球隊6連勝、外籍先發場次戰績4勝6敗。

兄弟擔任客場有8場，2場本土投手先發、6場外籍投手先發，戰績5 勝3敗，而擔任主場有9次，5場本土先發、4場外籍先發，戰績6勝3 敗，首次在台北大巨蛋打開幕戰。

開幕戰史上中信對戰統一8場，包括4場本土投手先發、4場外籍投手先發，各有4場主場以及4場客場，戰績6勝2敗，如果中信先得分，戰績8勝3敗，不過如果先被得分，戰績變成3勝3敗 。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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