味全龍公布年度調薪　徐若熙升到40萬、李凱威衝到46萬



▲徐若熙加薪到40萬。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍今日公佈球員談薪結果，除了先前已公佈的陳子豪及朱育賢合約內容外，2025年球季球隊薪資調整，包括王牌投手徐若熙由28萬調升至40萬，期望全隊攜手朝年度目標「Goal For One」邁進。



「龍之子」徐若熙，去年傷癒復出後的完整賽季，投出生涯新高的94.2局，防禦率2.47，113次三振的亮眼成績，展現出十足壓制力，今年月薪由28萬調升至40萬，期待今年持續帶著本土王牌的氣勢，帶領味全龍再創高峰！

味全龍李凱威，去年不僅奪下最佳十人獎與金手套獎，並獲12強國家隊青睞，成為隊中攻守俱佳的中流砥柱，今年複數年合約月薪由37萬調升至46萬。

近年來鞏固味全後援防線的陳冠偉，去年季賽表現出色，屢次於關鍵時刻救援成功，年底也入選12強國家隊，今年複數年合約月薪由35萬調升至42萬。

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同樣入選12強國手的張政禹，月薪也由17萬調升至20.5萬；而在經典賽資格賽中有突出表現的蔣少宏，執行複數年合約後，月薪也由22萬調升至26萬，雙雙獲得球團高度肯定。

另外，投手群方面，曹祐齊月薪由8.5萬調升至10.5萬；吳俊杰月薪由10.5萬調升至11.5萬。

對於拿莫·伊漾及王定穎去年表現略有起伏的選手，球團在充分溝通與共識下進行適度調整，月薪分別調整為14萬與15萬。

此外，球團亦正式公告，自主培訓選手李承風因隊內表現優異，獲得肯定並轉為正式球員，背號調整為「96」號。