布雷克開幕戰初體驗　德保拉3度扛下重任



▲布雷克。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒36年開幕戰中信兄弟明日在台北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，第8次上演洋投對決，中信德保拉（Jose De Paula）第3度擔綱開幕戰先發，倒是統一布雷克（Brock Dykxhoorn）則是第一次。

過去中信與統一在開幕戰共對戰8次，中信取得6勝2敗優勢，統一目前開幕戰客場7連敗。

中職歷史共有7次開幕戰是洋投對決，包括1999年、2003年、2008、2011年、2018年、2019年、2023年，今年則是第8次。

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布雷克上季碰上中信4場，戰績0勝1敗，投了22.2局，對戰防禦率5.16。

今年布雷克在官辦熱身賽投2場，戰績0勝1敗，投5局，防禦率7.20，這是布雷克首次投開幕戰，去年布雷克在大巨蛋投過1場，總共先發5局，丟掉4分自責分，吞下比賽敗戰。

德保拉去年面對統一5場，戰績2勝2敗，總計30.2局，對戰防禦率4.40，今年官辦熱身賽投過2場先發，戰績0勝1敗，投9局，防禦率2.00，WHIP值1.33。

2021年與2023年德保拉曾經是中信兄弟開幕戰先發投手，2021年遭遇統一，先發4局失3分，最後無關勝敗，2023年對上樂天桃猿，先發6.1局失3分，結果承擔敗投，上季德保拉在大巨蛋6場登板，戰績3勝1敗，防禦率2.70。