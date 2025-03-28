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兄弟開季只帶25人最少　富邦、台鋼、樂天帶滿28人

▲▼中信兄弟奪得下半季冠軍，桃園球場象迷拋下黃彩帶。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟開季名單只帶25人。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中華職棒36年新球季明天開打，今天6球團繳交開季名單，包括樂天桃猿、富邦悍將、台鋼雄鷹帶滿28人，中信只帶25人。

開季名單統一7-ELEVEn獅帶27人，中信兄弟25人，味全龍27人，樂天桃猿帶滿28人，富邦悍將帶滿28人，台鋼雄鷹帶滿28人。

統一開季名單：
投手：陳韻文、林子崴、劉軒荅、邱浩鈞、黃竣彥、王鏡銘、胡智爲、姚杰宏、布雷克（Brock Dykxhoorn）、梅賽斯（C.C.Mercedes）、髙塩將樹
捕手：林岱安、陳重羽、柯育民
內野：林子豪、陳聖平、林培緯、潘傑楷、林祖傑、陳重廷、林泓弦
外野：陳傑憲、蘇智傑、林安可、邱智呈、朱迦恩、胡金龍

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中信開季名單：
投手：呂彥青、王凱程、江忠城、李振昌、德保拉（Jose De Paula）、蔡齊哲、王奕凱、陳琥、黃恩賜、陳冠穎、伍立辰
捕手：高宇杰、林吳晉瑋
內野：、楊翔禾、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、許基宏、江坤宇、岳東華
外野：曾頌恩、詹子賢、宋晟睿

味全開季名單：
投手：李超、陳禹勳、郭郁政、艾璞樂（Tyler Eppler）、鋼龍（Drew Gagnon）、呂偉晟、趙璟榮、陳冠偉、林子昱、王定穎、林凱威
捕手：林辰勳、蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠
內野：郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、劉基鴻
外野：陳子豪、郭天信、朱育賢、王順和、曾聖安、冉承霖

樂天開季名單：
投手：蘇俊璋、舒治浩、陳柏豪、陳冠宇、魔神樂（Marcelo Martinez）、朱承洋、邱駿威、呂詠臻、威能帝（Pedro Fernandez）、王志煊、黃子鵬、莊昕諺
捕手：宋嘉翔、林泓育、張閔勛
內野：梁家榮、林子偉、董順傑、林立、馮健庭、廖健富、林智平、馬傑森、李勛傑
外野：成晉、余德龍、林政華、陳晨威

富邦開季名單：
投手：廖任磊、黃保羅、張奕、藍愷青、賴智垣、賴鴻誠、李吳永勤、魔力藍（Shawn Morimando）、力亞士（Roenis Elías）、曾峻岳、林旺熙、游霆崴、富藍戈（Enderson Franco）
捕手：豊暐、魏全、戴培峰
內野：王念好、葉子霆、李宗賢、范國宸、林岳谷、董子恩、張育成
外野：林哲瑄、陳真、申皓暐、蔡佳諺、周佳樂

台鋼開季名單：
投手：王柏傑、林詩翔、陳宇宏、施子謙、江承諺、艾速特（Eric Stout）、後勁（Bradin Hagens）、吉田一将、黃群、伍祐城、黃紹睿、張誠恩、王躍霖
捕手：吳柏萱、張肇元、陳世嘉
內野：曾子祐、王博玄、郭永維、林家鋐、吳念庭、胡冠俞、杜家明、魔鷹（Steven Moya）、曾昱磬
外野：王柏融、紀慶然、藍寅倫

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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