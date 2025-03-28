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中職開幕戰獅象大巨蛋交鋒　德保拉對決布雷克

▲▼ 中職德保拉。（圖／記者李毓康攝）
▲德保拉。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟明天將在台北大巨蛋與統一7-ELEVEn獅進行中華職棒36年開幕戰，第8次上演洋投對決，中信德保拉（Jose De Paula）第3度擔綱開幕戰先發，統一布雷克（Brock Dykxhoorn）則是第一次。

德保拉去年20場先發，戰績10勝5敗，投了127局，被擊出118支安打，包括6支全壘打，91次三振，29次四死球，防禦率3.05，WHIP值1.09。

去年面對統一5場，戰績2勝2敗，總計30.2局，對戰防禦率4.40，今年官辦熱身賽投過2場先發，戰績0勝1敗，投9局，防禦率2.00，WHIP值1.33。

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2021年與2023年德保拉曾經是中信兄弟開幕戰先發投手，2021年遭遇統一，先發4局失3分，最後無關勝敗，2023年對上樂天桃猿，先發6.1局失3分，結果承擔敗投。

布雷克去年21場出賽，19場先發，戰績8勝4敗，投了122局，被擊出107支安打，包含7支全壘打，95次三振，39次四死球，防禦率2.58，WHIP值1.16，上季碰上中信4場，戰績0勝1敗，投了22.2局，對戰防禦率5.16。

今年布雷克在官辦熱身賽投1場，只先發4局，丟掉3分自責分，吞下比賽敗投，今年是布雷克首次投開幕戰。

過去中信與統一在開幕戰共對戰8次，中信取得6勝2敗優勢，統一目前開幕戰客場7連敗。

▲▼中職統一VS富邦-布雷克。（圖／記者黃克翔攝）
▲布雷克。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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